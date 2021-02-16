Lotus Elise ve Exige’ye Final Edition ile veda ediyor

CARMEDYA.COM – Lotus, Elise ve Exige’in Final Edition’ı ile yirmi yıldır İngiliz markasının özünü oluşturan iki spor otomobile veda ediyor.

Final Edition, versiyona özgü tasarım detayları, ek donanımlar, güç artışları ve şimdiye kadar ki en kapsamlı iç ve dış donanım listesini sunuyor.

Lotus Elise Final Edition

Markanın geçmişinden bazı ikonik renk şemalarına geri dönülerek, hem Elise Sport 240 hem de Elise Cup 250 için yeni bir renk tercih edildi.

İki otomobilde de ortak olan en büyük değişiklik, biri geleneksel kadran setine sahip, diğeri dijital hız okumalı iki ekran seçeneğiyle tamamen yeni TFT dijital gösterge panelinin yer alıyor olması. Direksiyon simidi deri ve alcantara kaplama ile yeni bir tasarıma sahip. Daha uzun sürücüler için daha iyi bacak açıklığı oluşturmak ve giriş-çıkışa yardımcı olmak için düz bir taban sunuyor. Her otomobil bir Final Edition üretim plakası, yeni koltuk döşemesi ve dikiş desenleriyle birlikte geliyor.

Lotus Elise Sport 240 Final Edition

Elise Sport 240 Final Edition, yeni kalibrasyon ayarlarıyla artık 23 HP daha fazla güce sahip. 240 HP güç ve 244 Nm tork sağlayan motora verimlilik için ince ayarlamalar yapılmış. 0-100 km/s hızlanma, ton başına 260 HP’lik güç-ağırlık oranı sayesinde 4,1 saniyede tamamlanıyor. Emisyon ise 177 g/km olarak ölçülüyor.

Otomobil, standart olarak 10 kollu Antrasit hafif dövme alaşım jantlarla birlikte geliyor. Eşik kapakları ve motor kapağı, lityum iyon pil ve hafif polikarbonat arka cam dahil olmak üzere çok çeşitli isteğe bağlı karbon fiber panellerle daha hafif bir gövde ağırlığına olanak tanıyor. Bu sayede Elise Sport 240’ın ağırlığı 922 kg’dan 898 kg’a düşüyor.

Lotus Elise Cup 250 Final Edition

Elise Cup 250’nin performansının anahtarı, gücü ve hafifliği ile bağlantılı aerodinamik ve bastırma kuvveti. Ön ayırıcı, arka kanat, arka difüzör ve yan zemin genişletme gibi aerodinamik olarak optimize edilmiş bileşenlerle araç, Final Edition otomobil saatte 160 km hızla 66 kg bastırma kuvveti ve 247 km/s maksimum hızda 155 kg bastırma kuvveti üretiyor.

Model, önde 16, arkada ise 17 inçlik Yokohama A052 lastiklerle donatılırken, yeni 10 kollu Elmas Kesim ultra hafif M Sport dövme jantlarla geliyor. Araçta yol tutuşa katkı sunan Bilstein spor amortisörler ve ayarlanabilir viraj denge çubuğu yer alıyor. Yine diğer modellerde olduğu gibi standart olarak hafif bir lityum iyon pil ve polikarbonat arka cam bulunuyor.

Elise Sport 240 Final Edition’da olduğu gibi hafif mazlemeler sayesinde araç ağırlığı sadece 931 kg…

Lotus Exige Final Edition

Exige serisi, son üretim yılında Exige Sport 390, Exige Sport 420 ve Exige Cup 430 olmak üzere üç yeni modelle veda ediyor.

Hepsi 3.5 litrelik süper şarjlı V6 motor ile güçlendirilen araçlarda Elise modelinde de kullanılan dijital gösterge paneli (TFT), yeni direksiyon simidi, yeni kaplamalı koltuklar ve Final Edition logoları yer alıyor. Elise Final Edition serisi gibi, Exige de renk seçiminde metalik beyaz ve metalik turuncu ie geçmişinden ilham alıyor.

Lotus Exige Sport 390

Yeni Exige Sport 390, eski Exige Sport 350’nin yerini alıyor. 47 HP’lik güç artışı ile 397 HP güç sunan motor, 420 Nm tork değerine sahip. 1138 kg’lık ağırlığa sahip olan Exige Sport 390, 276 km/s hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanmasını ise 3.7 saniyede gerçekleştiriyor.

Aracın aerodinamik yapısı sayesinde en yüksek hızda toplam 115 kg olmak üzere arkada 70 kg ve önde 45 kg bastırma kuvveti oluşuyor. Exige Sport 390, 10 kollu gümüş hafif dövme alaşım jantlara (7,5J x 17 ”ön ve 10J x 18” arka) ve Michelin PS4 lastiklere (205/45 ZR17 ön ve 265/35 ZR18 arka) sahip.

Lotus Exige Sport 420 Final Edition

Exige Sport 420 Final Edition, 10 HP güç artışıyla Sport 410 versiyonunun yerini alıyor. Bu değerle birlikte model bugüne kadar üretilen en hızlı Exige versiyonu olma özelliğine sahip. 289 km/s hıza çıkabilen araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede gerçekleştiriyor.

1110 kg gövde ağırlığına sahip araç, süper şarjlı ve şarj soğutmalı V6 motora sahip ve bu motor 427 Nm tork sunuyor.

Ön ve arka Eibach viraj denge çubukları, üç yönlü ayarlanabilir Nitron amortisörler sayesinde yol tutuş önemli ölçüde geliştirilirken, araçta Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerle (215/45 ZR17 ön ve 285/30 ZR18 arka) 10 kollu Antrasit hafif dövme alaşım jantlar (7,5J x 17 “ön, 10J x 18” arka) kullanılıyor.

Yüksek gücü dizginlemek içinse dört pistonlu kaliperler ve AP Racing imzalı iki parçalı J-kancalı ve yüksek ısıya dayanıklı fren diskleri yer alıyor.

Lotus Exige Cup 430 Final Edition

Model adından da anlaşılacağı gibi 430 HP güç sunarken, 171 kg bastırma kuvvetiyle dikkat çekiyor. Exige Cup 430, 160 km/s hızda Exige Sport 390’ın 289 km/s hızda olduğu kadar bastırma kuvveti üretebiliyor.

1110 kg ağırlığındaki araçta güç-ağırlık oranı açısından ton başına 387 HP güç sunuluyor. 2600 d/d’de 440 Nm tork üreten motor etkileyici oranlar sunarken, araç 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlıyor.

Exige Cup 430 ile ilgili her şey, ister yolda ister pistte olsun performansa odaklanmış. Araçta ön ayırıcı, ön erişim paneli, tavan, difüzör çevresi, genişletilmiş hava giriş yan bölmeleri, tek parça bagaj kapağı ve pist versiyonlarından ilham alınan karbon fiber panellere sahip arka kanat yer alıyor.

Geliştirilmiş direksiyon kolu geometrisine ek olarak, standart olarak sunulan Nitron üç yönlü ayarlanabilir amortisörler ve Eibach ayarlanabilir ön ve arka viraj denge çubukları yol tutuşa katkı sağlıyor.

Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler (215/45 ZR17 ön ve 285/30 ZR18 arka) ve ultra hafif 10 kollu elmas kesim hafif dövme alaşım jantlar (7,5J x 17 “ön, 10J x 18” arka) kullanılan araçta, dört pistonlu AP Racing fren kaliperleri ve daha yüksek ısıya dayanıklı iki parçalı J-kancalı fren diskleri kullanılıyor. Araçta ayrıca standart olarak titanyum egzoz sistemi sunuluyor.

Doğrudan ECU’ya bağlı motor sporlarından türetilen değişken çekiş kontrolü, tork dalgalanmasını yöneterek viraj çıkışında çekişi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor. ESP denge kontrolü kapalıyke, gösterge panelinde önceden ayarlanmış beş çekiş seviyesi görüntüleniyor.

Lotus Elise, Exige ve Evora’nın üretimi 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanmış olacak. Bu modeller 1948’de üretilen ilk Lotus’dan bu yana markanın toplam yol otomobili üretiminin yarısından fazlasını oluşturuyorlar.