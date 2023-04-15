DS Türkiye genişlemeye devam ediyor

CARMEDYA.COM – DS, Türkiye’deki altıncı showroomunu Bursa’da hizmete açtı.

Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Koluman Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın İstanbul’da iki, Ankara, İzmir ve Antalya’da da showroomları bulunuyor. Bu showroomların ardından, Bursa’da 2 bin metrekarelik bir alanda açılan showroom fiziksel özelliklerinin yanında, dijital aktiviteleriyle de müşterilerine farklı bir deneyim sunuyor.

DS Automobiles Bursa adıyla ve 15 kişilik ekibiyle hizmet vermeye başlayan markanın Türkiye’deki yatırımları 2023 ve 2024 yıllarında farklı şehirlerde de devam edecek. Markanın “lüks” stratejisine paralel olarak Bursa’da açılan altıncı showroomunda; DS markasının en yeni modelleri beğenilere sunulurken, hibrit versiyonuyla birlikte zarif, güçlü ve sofistike bir hat çizgisine sahip olan DS 9 ile DS 4 de modelleri de ürün gamı içindeki yerini alıyor.

Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. K. Altuğ Erciş

“Bursa DS için çok önemli”

Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. K. Altuğ Erciş, tüm tedariklerin Bursa üzerine yapıldığını belirterek; “Konsantrasyonumuzu Bursa’ya yoğunlaştırdık. Gerek İstanbul’a gerekse de Ege Bölgesi’ne yakınlığından dolayı Bursa bizim için çok önemli bir konumda. Bölge lüks otomobil tercih etme potansiyeli yüksek olan bir lokasyon. Yeni showroomumuz gücümüze güç katacaktır” dedi.

DS markasının Türkiye’de hızla büyüdüğüne ve premium segmentte ciddi bir oyuncu olarak yerini aldığına da işaret eden Erciş “Markamız müşterilerimiz tarafından yoğun olarak tavsiye ediliyor. Bunun nedenlerinin başında da lüks çizgisinin yanında modellerimizle segmentimizde fiyat-fayda seviyesinin en yüksek olduğu markalardan biri olmamız” diye konuştu.

“DS’in yükselişi sürecek”

DS modellerinin en cok 30-35 yaş üzeri kadın ve erkeklerin eşit olarak ilgi gösterdiği bir marka.olduğunu da kaydeden Erciş, Bursa showroomuyla birlikte yıl sonunda geçen yıldan daha fazla satış adedine ulaşacaklarını söyledi. Erciş markanın lüks segmentte Avrupa’da büyüyen 3 markadan biri olduğunu da belirterek “DS, Türkiye’de de yükselişini sürdürecek ve yeni modellerimizle birlikte bu yıl DS’in yılı olacaktır. DS önümüzdeki yıllarda da her yıl katlanarak artan satış adedine ulaşacaktır” dedi.

Premium pazar büyüyor

Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. K. Altuğ Erciş, Türkiye premium pazarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10’un üzerinde artış gösterdiğini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi; “Global ölçekte baktığımızda da premium segmentin tedarik ve çip krizi gibi sorunlarla daha iyi başa çıktığını söyleyebiliriz. Bu noktada premium segment müşterilerinin de ilgisini son dönemde artmıştır. Çünkü parasını korumak isteyen müşteriler lüks otomobil dahil olmak üzere bu tür unsurları değerlendirme yolunu seçebiliyorlar. Bununla birlikte yeni teknolojilerin ve yeniliklerin ilk olarak premium segmentte sunulması, son dönemde segmentin kârlılık oranını da ileriye taşıdı.”