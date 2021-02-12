Lexus’dan yeni marka vizyonu için yeni konsept

CARMEDYA.COM – Lexus, 2021 yılında kullanıcılarına daha sıra dışı deneyimler sunmak adına yeni marka vizyonunu göstermeyi planlıyor.

Bahar aylarında yeni marka vizyonunu bir konsept araçla sergileyecek olan Lexus, bu yeni konseptin yanı sıra Lexus, 2021 yılı içerisinde bu yeni vizyon kapsamında geliştirilen ilk modelini de tanıtacak.

2021 ve sonrasında da yeni vizyon çerçevesinde modeller sunacağını açıklayan Lexus, yeni marka vizyonunu gösterecek olan konseptle ilgili ipuçları taşıyan bir görsel paylaşarak 2020 yılındaki satış performanslarını da açıkladı.

Avrupa’da rekor pazar payı

Lexus, salgına karşın daralmayı en düşük seviyede tutmayı başararak 718 bin 715 adetlik satışla 2020 yılını önceki yıla göre yüzde 6 düşüşle kapattı.

Özellikle 2020 yılının ikinci yarısındaki iyileşmeyle birlikte önceki yıla göre yüzde 2’lik artış göstermeyi başardı. Lexus’un en hızlı büyüyen pazarı ise yüzde 64 büyüme ile Türkiye oldu. Lexus, 2020 performansıyla birlikte Avrupa’da yüzde 2.3’lük rekor pazar payı elde etti.

2020 yılında ES ve RX modellerinin yüksek satış performansı devem ederken LC süper coupe ürün gamına katılan üstü açılan LC Convertible da başarılı bir yıl geçirdi. Bununla birlikte 2020’de bazı pazarlarda satışa sunulan ilk tamamen elektrikli Lexus olan UX300e ise büyük ilgi görerek stokları tükenen modellerden oldu.

Lexus’un SUV ürün gamı tüm satışlarda yüzde 81’lik paya sahip olurken, Batı Avrupa ve Orta Avrupa hibrit satış oranı ise yüzde 96 olarak gerçekleşti.