“BemCar Otomotiv kapılarını yeniden açıyor”

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisi BemCar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Tavelli ile BemCar’ı ve sunduğu hizmetlerle koronavirüs tedbirlerini konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz?

İranlı bir ailenin ilk Türk çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul’da doğdum. Otomotiv sektörüne ilk adımı atmam ise 1991 yılına denk geliyordu. O dönemde otomobillere olan ilgim tıpkı bugün olduğu gibi tutkudan öteydi. Başlangıçta hobi olarak otomobillerle ilgilenirken , zaman içerisinde hobim mesleğim haline geldi. İlk iş yerim otomotiv ses sistemleri ve güvenlik sistemleri üzerineydi, Bakırköy-İncirli’de o dönem otomobil tutkunu olan herkes için uğrak noktalardan biri haline gelmişti. O dönemde otomobillere yeni ses sistemleri yaptırmak, güvenlik sistemleri entegre etmek büyük sükse yaratıyordu, meraklısı çoktu.Otomobil telefonlarını da Türkiye’ye ilk getirenlerdendim. 90’lar benim için her açıdan çok keyifli günlere ev sahipliği yaptı diyebilirim. Sonrasında da otomobil tutkum devam etti ve otomotivin birçok kolunda bulundum.

Tolga Tavelli – BemCar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gündelik olarak hangi otomobili tercih ediyorsunuz? Neden?

Gündelik olarak BMW 4 Serisi Gran Coupé kullanıyorum. BMW markasına olan tutkum asla değişmedi. BMW kişiliğimi yansıtan otomobiller üretiyor, BMW 4 Serisi Gran Coupé ise hem dinamik hem de gerektiğinde aile kullanımı için ideal bir otomobil. Kendisiyle binlerce kilometre Avrupa turu yaptım. Çoğu zaman havayolu yerine BMW 4 Serisi Gran Coupé ile yurtdışına çıkmayı tercih ediyorum.

BemCar bünyesinde çalışan teknik ekibinizden bahseder misiniz?

Her biri aldığı eğitim ve sertifikalarıyla konusunda uzman olan personelimiz profesyonel bir şekilde müşterilerimize hizmet sunuyor. Toplamda otuzun üzerinde personelimiz sürekli eğitimlere katılarak tecrübelerinin yanı sıra güncel bilgiler ile gelişimlerini sürdürüyorlar.

Otomobillerde periyodik bakım ne işe yarar, bakım yapılmazsa ne olur?

Otomobilin aşınan, yıpranan veya işlevini yitiren parçalarının belirli zamanlarda değiştirilmesine periyodik bakım diyoruz. Her dayanıklı tüketim malzemesi gibi otomobillerin ve üzerindeki aksamların da belirli bir ömrü var. Bakım yapılmamış bir otomobile binmek orta ve uzun vadede tahmin edemeyeceğiniz rakamlarda masraflara yol açar. Öte yandan düzenli olarak muntazam şekilde otomobilinizin bakımlarını yaptırırsanız, ilk günkü gibi yıllarca kullanmaya devam edebilirsiniz. Üstelik bu sayede otomobilinizin değerini de korumuş olur, satmak istediğinizde eliniz güçlenir. En önemlisi ise bakımları yapılmamış bir otomobil hem sizi hem sevdiklerinizi hem de trafikteki diğer otomobilleri ve yayaları tehlikeye sokabilir. Bu yüzden sürüş güvenliği için kilometre fark etmeksizin en az yılda bir kez periyodik bakım yapılmasını öneriyorum.

Sizi tercih eden müşterilerinize kaporta boya olarak hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Kaporta boya atölyemizde hasar görmüş otomobillere üretici standartlarına bağlı kalmak koşulu ile mümkün olduğunca onarım yaparak hasarlı parçaları tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Müşterilerimiz ve anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketleri üretici standartlarına bağlı kalarak mümkün olduğunca onarım yapmamızdan dolayı bizimle çalışmaktan son derece memnun olduklarını dile getiriyorlar. Tabii ki bu her parçayı onarabiliriz anlamına gelmemeli, hasarlı otomobil servisimize ulaştığında önce uzman personelimiz tarafından kontrol ediliyor ve konu hakkında müşterimize ve otomobil sigortalı ise sigorta şirketi ilgilisine bilgi veriliyor. Alüminyum aksamlar için ise ayrı bir bölümümüz var; burada hasarlı alüminyum aksama sahip otomobillerin kaporta işlemlerini özel ekipmanlar ve araçlar ile yine konusunda deneyimli olan personelimizle onarıyoruz. Boya atölyemizde ise aynı anda dört otomobile hizmet verebilecek alana ve boya fırınına sahibiz. Hazırlık bölümümüzde kirli hava emilirken tavanda bulunan kanopiden temiz hava basılıyor. Bu özelliği ile içerden emilerek çekilen havanın yerine taze hava senkronize bir şekilde ve filtre edilmiş olarak giriyor.

Müşteri kitleniz nasıl? Şehir merkezinden uzak olmanız dezavantaj oluşturuyor mu ?

Servis ilk faaliyete başladığında yerleşim yerlerine uzak bir bölgede bulunuyorduk fakat Bahçeşehir ve Esenyurt bölgesinde bulunan nüfus ve otomobil sayısının gün geçtikçe artacağını ön görmüştük. Ayrıca Çatalca’dan Edirne ve hatta Çanakkale’ye kadar müşterilerimiz var. Bizim hedef kitlemize hizmet veren farklı marka otomobil servisleri ile aynı lokasyonda olmamızda bize avantaj sağlamış durumda çünkü diğer markaya otomobilini getiren sürücüler bizim servisimizi de görmüş oluyor.

Otoparkınızda birçok yurtdışı plakalı otomobil görüyoruz, sizi tercih etmelerindeki sebep nedir?

Servisimizin Tem Otoyolu üzerinde olması en büyük etken, bununla birlikte Bahçeşehir ve Esenyurt bölgesinde ikamet eden birçok yabancı uyruklu otomobil sahipleri var. Yabancı dil bilen özellikle Arapça ve Farsça konuşan personele sahip olmamız da bizim için avantaj oluyor.

Son dönemde hayatımızı etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili olarak ne tür tedbirler aldınız?

Hali hazırda hem çalışan hem de müşteri sağlığını korumak adına geçici olarak faaliyetlerimizi durdurduk. Ülkemiz, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalmaz ise Mayıs ayı içerisinde tekrar kapılarımızı tüm BMW kullanıcılarına açacağız. Fakat biz her zaman tüm olası virüs ve bakteri tehditlerine karşı önlemler alan bir servis noktasıyız. Gerek servis noktasında gerekse işlem yapılan her otomobilde, hijyen kurallarına maksimum önem gösteriyoruz. Tüm servis çalışanlarımız da bu konuda yüksek eğitimle donatılmıştır.