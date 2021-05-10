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Jeep mayıs ayında faizi sıfırladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Jeep, Renegade ve Compass modelleri için sunduğu sıfır faizli mayıs kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Renegade, tercihini Renegade’in 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğinden yana kullanacak olanlar, 100 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Renegade’in yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğine 330 Bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle öne çıkan Compass ise 150 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır avantajı ile satın alınabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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