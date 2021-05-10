Jeep mayıs ayında faizi sıfırladı

CARMEDYA.COM – Jeep, Renegade ve Compass modelleri için sunduğu sıfır faizli mayıs kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Renegade, tercihini Renegade’in 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğinden yana kullanacak olanlar, 100 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Renegade’in yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli otomatik seçeneğine 330 Bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle öne çıkan Compass ise 150 bin TL’ye 12 ay ve yüzde sıfır avantajı ile satın alınabiliyor.