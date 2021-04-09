“İkinci elde hareketlilik başladı”

CARMEDYA.COM – 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür 2. el otomobil pazarında 2021 yılının ilk çeyreği ve önümüzdeki aylar hakkında sektörel gelişmelerle ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Ülgür, 2021 yılının ilk 3 ayında sıfır araç pazarının, kurdaki düşüş, beraberinde fiyat ve sıfır faiz kampanyaları ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60’lık bir artış gösterdiğini belirterek “Bu durum ve ekonomik yavaşlama, ikinci el pazarında ise fiyatların düşüşüne, firmaların elinde kalan yüksek fiyatlı stok araçlar ve talebin ağırlıklı olarak ekonomik segment araçlara yönelmesi sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 35 gerileme meydana geldi” dedi.

“İkinci elde yıl sonunda yüzde 5-10 büyüme bekliyoruz”

Ülgür, 2. el otomobil satışlarında mart ayının sonundan itibaren bir toparlanma sürecine girdiğini kaydederek “Bu paralelde taleplerin arttığını net bir şekilde gözlemledik. Ramazan ayı boyunca pandeminin seyrine bağlı olarak geçici bir durgunluk yaşanabilir düşüncesindeyiz. Ancak Mayıs ayından itibaren 2.el satışlarında toparlanma olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu 8-8,5 milyon adetlik satışlara ulaşılabilir. Bu da 2. elde yıl sonunda yüzde 5-10 oranında büyüme demektir” diye konuştu.

“Çip krizi müşteriyi ikinci ele yöneltecek”

Otomotiv sektörünü etkileyen, üretimin yavaşlamasına ve tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edeceği öngörüldüğünü de sözlerine ekleyen Ülgür şunları söyledi; “Kurların yükselmesi, halihazırda mevsimsel olarak beklenen talep artışı ve yaşanan çip krizi ile sıfır araç tedariğinin azalması bizlere ikinci ele doğru daha güçlü bir talebin oluşacağının sinyallerini veriyor.”

“Bizi farklı kılan, yüksek araç tedarik hacmimiz ve bayi yapılanmamız”

2plan hakkında da bilgiler veren Ülgür şunları söyledi; “İkinci el piyasasındaki bu düşüşe rağmen ilk 3 aylık dönemde 2plan olarak biz konjonktüre uygun distribütör iş modeli ve satış kanalı yapısı ile bu düşüşü fırsata çevirdik. Bayilerimiz üzerinden son kullanıcıya yönelik almış olduğumuz aksiyonlar ile bu dönemde belirlemiş olduğumuz hedeflerimizi %120 oranında gerçekleştirdik.

İkinci el araçlarda marka ve model çeşitliliğinin her şeyden önemli olduğunu biliyoruz ve bayilerimize bir distribütör mantığı ile bu araçları son kullanıcılara ulaştırmalarını hedefliyoruz. Amacımız kurumsal yapımız ve yetkin bayi ağımız ile ikinci el oto pazarı ekosistemine dinamik ve şeffaf yeni bir heyecan katmak.”