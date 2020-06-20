İkinci el pazarına yeni marka: 2plan

CARMEDYA.COM – Son yıllarda ortalama 500 bin adetlik sıfır araç satışına karşılık 7.5 milyondan fazla kullanılmış araç satışı gerçekleşiyor.

2plan, bu büyük pazar içerisinde, araç tedariğinden son kullanıcıya kadar olan tüm süreçleri düzenleyen iş modeliyle faaliyetlerine başladı.

İkinci el araç pazarına yeni bir anlayış getirecek olan 2plan’ın değer zincirinde bayiler, tedarikçiler, yatırımcılar, son kullanıcı, banka ve finans kuruluşları, sigorta şirketleri, ekspertiz hizmeti ve mutlu müşteri yer alıyor.

Değer zincirinin en başında yer alan araç tedariğinde yaşanılan sıkıntılara farklı çözümler sunan 2plan, bayilerine hem araç arzı noktasında hem de stok finansmanında destek olacak ve iş hacimlerini artıracak. Ayrıca banka ve finans kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalarla, son kullanıcılar, özel finansman paketleriyle araçlarına çok daha kolay sahip olabilecekler.

Orhan Ülgür: “İkinci elde araç tedariğine çözüm ürettik”

İkinci el araç pazarında binlerce küçük galerinin bulunduğunu belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Bugün Türkiye’de ikinci el araç pazarında yılda yaklaşık 7.5 milyon adet araç el değiştiriyor. Biz 2plan olarak bu pazarda büyük oyuncu olma hedefiyle yola çıktık. İkinci el pazarında 20-25 yıllık deneyime sahip yöneticilerden oluşan bir ekibiz ve burada farklı farklı sorunlar yaşandığını biliyoruz. Kurmuş olduğumuz 2plan iş modeli ile değer zincirindeki tüm süreçlerin işleyişini kolaylaştıracağız. İkinci eldeki araç tedariğinden son kullanıcıya giden yolda 2plan olarak birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında topladık. 2plan’ın farkı tecrübeli organizasyon yapısı, güçlü araç tedarik imkanı, yaygın bayi ağı ile oluşturacağı değer zinciri ve piyasada benzeri olmayan finansman modelleri olacak” dedi.

Ülgür, Türkiye’nin karayolu uzunluğu ve genç nüfusun yoğunluğunun avantaj sağladığını belirterek “Otomobil seven bir ülkeyiz. Ancak hala otomobil sahipliği sayımız çok düşük. Türkiye’deki milli gelire göre sıfır otomobil fiyatları doğru orantılı değil. Vergiler başta olmak üzere birçok etken, yeni otomobil satışlarının önünde bir engel olarak duruyor. Geliştirdiğimiz çözümlerle süreçleri kısaltıp, son kullanıcıların araçlarına kendi şartlarına uygun şekilde ulaşmalarına imkan tanıyacağız” şeklinde konuştu.

“5 yıl içerisinde yıllık 50 bin adetlik hacim hedefliyoruz”

Bayilik için 40 binin üzerindeki işletmenin içerisinde sadece binde 2’sini bayi olarak seçeceklerini ve bu yüzden her bir işletmenin 2plan standartlarıyla uyumunu titizlikle değerlendirdiklerini vurgulayan Ülgür şunları söyledi;

“İkinci el araç pazarında çok fazla sayıda işletme var ve bayi seçimlerinde ince eleyip sık dokuyoruz. Bayilerimizle sözleşmemizi, işletmenin performansına göre deneme sürecinin sonunda imzalıyoruz. Öncelikli arzumuz, otomotiv işine ruhuyla bağlı, işinin başında olan kişilerin yönettiği işletmeler. Sistemimizin sürdürülebilir olması için son kullanıcı nezdinde güven verecek niteliklerdeki bayilerle el sıkışarak yılsonuna kadar Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir ve İstanbul gibi öncelikli illerdeki bayi yapılanmamızı tamamlayacağız. Bugün itibarıyla 8 bayimizle el sıkıştık ve halen 12’si deneme sürecinde. Sözleşme imzaladığımız bayi sayımızı yılsonuna kadar 15’e çıkartacağız ve 2024 yılında, Türkiye’nin dört bir yanında 100’ün üzerinde bayi adedine ulaşmış olacağız. Bayilerimize bilindik şartları koşmuyoruz. Ancak kazan kazan temeline oturttuğumuz sistem sayesinde araç tedarik etme noktasında büyük kolaylıklar getirdiğimiz için bizden araç almayı tercih edecekler. Tüm süreçlerin operasyon güvencesi bizde olduğu için finans kuruluşundan son kullanıcıya kadar güven noktası da biz olacağız. Yapılanmamız doğrultusundaysa 5 yıl içerisinde yıllık 50 bin adetlik satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

“2plan bayileri zaman ve para kaybetmeyecek”

“2plan iş modeli sayesinde araç tedarik süreçleri 2plan yönetim ekibi tarafından yürütülecek ve böylece 2plan bayileri de satmak istedikleri araçlara hızlı ve kolay bir şekilde erişecekler. Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar, araç tedarik edebilmek için bugün olduğu gibi, il il gezip zaman ve para kaybetmeyecekler. Arz konusunda sıkıntı olmadığı için bayilerimiz, tedarik havuzunda yer alan herhangi bir araç için talep açabilecek ve biz de 2plan olarak hiçbir ücret talep etmeden onlara ulaştıracağız. 2plan bayileri de bu araçları hızlıca satışa dönüştürerek satış hacimlerini artıracaklar.”

“2plan, standartları belirleyen güvenilir bir marka olacak”

“Deneyimli 2plan ekibi, kurumsal satıcıların elindeki araçları 2plan bayileri aracılığıyla bireysel kullanıcılara hızlı ve kolay ulaştırılmasını da sağlayacak. Son kullanıcıya giden yolda söz sahibi olacak olan 2plan, sunacağı hizmet standartlarına ilave olarak hem satıcı hem de alıcı tarafında hazır finansman paketlerinin yanı sıra garanti, sigorta ve güvenilir ekspertiz hizmetlerini de yönetecek.”

“Son kullanıcı bütçesine göre istediği aracı alabilecek“

“2plan, son kullanıcıya bayiler üzerinden özel finansman paketleri sunacak ve araç sahibi olmak artık çok daha kolay olacak. İkinci el araç satın almak isteyen son kullanıcılar, istedikleri aracı kendi bütçelerine uygun ödeme seçenekleriyle satın alabilecekler. Bulundukları ildeki 2plan bayisine giden müşteriler beğendikleri aracı, ekspertizi düzgün bir şekilde yapılmış, fiyatı doğru belirlenmiş ve özel garanti imkanı sunulmuş olarak alarak; kurumsal bir ikinci el araç satın alma deneyimi yaşayacaklar. 2plan sağladığı geniş yelpazedeki olanaklarla hem bayi hem de müşteri nezdinde güvenli ticaret zemini oluşturacak ve kurumsal ikinci el pazarına çok önemli katkılar sağlayacak.”