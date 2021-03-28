Honda Türkiye üretim tesislerini devretti

CARMEDYA.COM – Honda Türkiye bir süre önce Gebze’deki fabrikasının üretimine son vermişti.

Markadan yapılan yazılı açıklamayla üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğu’na devredildiği duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.

1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir.”