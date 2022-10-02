Supsan’dan Türkiye’nin ilk sodyum supap üretim hattı

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin en büyük supap üreticisi Supsan, yeni nesil içten yanmalı motorlarda kullanılabilen yüksek sıcaklıklara dayanıklı sodyum dolgulu supap üretimine olanak tanıyan üretim hattını tamamladı.

Hafifliği ile motorun toplam ağırlığını da düşüren sodyum dolgulu supap teknolojisini Türkiye’de ilk defa uygulamaya alan şirket, yıllık 2 milyon üretim kapasitesi ile motor üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek. Üretimin yanında başarıyla bitirdiği TÜBİTAK projesi ile de Supsan, supapların tasarım, prototipleme, test ve validasyon çalışmalarında, OEM’lere çözüm ortağı olacak.

Üretim hattına dev yatırım

Türkiye’de sadece Supsan’da olan seri sodyum dolgulu supap üretim hattı ile supap teknolojilerinde en üst seviyeye ulaştıklarını belirten Supsan Genel Müdürü Atınç Ocak bu yeni ürünle birlikte yurt içi ve yurt dışı pazarlarda artan talepleri karşılayacaklarını söyledi. Ocak sözlerine şu şekilde devam etti; “Sürdürülebilirliğin kritik öneme sahip olduğu bu dönemde artık motor teknolojisi de değişiyor. Eski teknoloji motorlara göre daha çevreci olan yeni nesil içten yanmalı motorlar daha yüksek basınçta ve sıcaklıkta çalışabiliyor. Bu motorlara uygun supapların üretimi büyük bir ihtiyaç olarak ön plana çıkıyor. Sektörünün lider ve öncü şirketi Supsan olarak pazardaki bu gereksinimi önceden görerek 1.5 milyon euro yatırım bedeli ile sodyum dolgulu supap hattımızı hayata geçirdik. Bu üründe dışa bağımlılığı azaltmak adına attığımız bu büyük adımla, yeni nesil yerli motor üreticilerini destekleyebilecek Türkiye’deki ilk şirket olduk. Bizlere ürün portföyümüzü genişletme imkanı sunan bu yatırımımız ile yurt dışı pazarlarda da motor üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacağız.”

Kuruluşundan bu yana en son teknolojileri takip eden Supsan, son yıllarda oluşturduğu mühendislik altyapısı ile OEM müşterilerine yeni nesil motor projelerinde Mühendislik Çözüm Ortağı olarak destek veriyor. TÜBİTAK destekli “Sodyum Dolgulu Supap (Hollow Valve) Tasarımı ve Üretimi Projesi”ni başarıyla tamamlayan Supsan bu sayede OEM’lerin bu yöndeki ihtiyaçlarını da karşılayacak.