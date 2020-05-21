Her Volvo modeline ayarlanabilir hız sınırı geliyor

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, trafikte olabilecek ciddi yaralanma ve hayat kayıplarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla, geçtiğimiz yıl otomobillerine hız sınırı getirmişti.

Şimdi artık her yeni Volvo otomobilde maksimum hız 180 km/s ile sınırlanacak.

Hız sınırının yanı sıra, ayrıca her Volvo otomobilde bir Care Key yer alacak. Car Key, Volvo sürücülerinin otomobillerini diğer aile üyelerine veya daha genç ve deneyimsiz sürücülere ödünç vermeden önce hız sınırı koyma gibi çeşitli sınırlamalara imkan sağlıyor.

180 km/s hız sınırlaması ve Care Key uygulaması birlikte, hızın tehlikeli olduğuna dair güçlü bir mesaj veriyor ve Volvo Cars’ın dünya çapında güvenlik lideri konumunu güçlendiriyor. Her iki özellik, otomobil üreticilerinin iyi sürücü davranışlarını destekleyerek, trafikte sıfır hayat kaybına ulaşmak için nasıl aktif sorumluluk alınabileceğini gösteriyor.

Volvo Cars Güvenlik Merkezi başkanı Malin Ekholm, “Bir otomobil üreticisinin trafik güvenliğini artırmaya yardımcı olma sorumluluğu taşıdığını düşünüyoruz. Hız sınırlama teknolojimiz ve onun başlattığı diyalog bu düşünceye uygun düşüyor. Hız sınırı ve Care Key, insanların hızın tehlikeli olduğunu anlamalarına ve bunu yansıtmalarına yardımcı olurken, ayrıca iç rahatlığı sağlıyor ve iyi sürücü davranışlarını da destekliyor.” dedi.

Maksimum hız sınırı konusu, ilk günden bu yana tartışılıyor ve otomobil üreticilerinin teknoloji yoluyla bu tür kısıtlamaları tüketiciye dayatmalarının bir hak olup olmadığının sorgulandığı gözleniyor.

Buna rağmen Volvo Cars, potansiyel müşterilerini kaybetmesi anlamına gelse de, sonuçta hayat kurtarabilecek eylemlerde bulunma konusunda otomobil üreticilerinin hakları ve yükümlülükleri hakkındaki tartışmalarda öncü olma geleneğini sürdürmesi gerektiğini düşünüyor.

Hız ile ilgili sorun, belirli hızların üzerinde otomobilin içerisindeki güvenlik teknolojisinin ve akıllı tasarımların bir kaza durumunda ciddi yaralanmaları ve hayat kayıplarını önlemek için yeterli olmaması.

Bu nedenle, çoğu batı ülkesinde hız sınırları bulunuyor. Ancak yine de hız, trafikte yaşanılan hayat kayıplarının en önemli nedenlerinden biridir ve her yıl hala milyonlarca insana hız cezası kesiliyor.

Araştırmalar, insanların genel olarak hızın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamadıklarını gösteriyor. Sonuç olarak, pek çok kişi genellikle otomobilini çok hızlı kullanıyor ve trafik durumuna göre hız adaptasyonu düşük oluyor.

Yüksek hızın dışında, alkol kullanımı ve dikkat dağınıklığı, trafik güvenliği için diğer iki önemli endişe alanını oluşturuyor ve bu iki alan da Volvo Cars’ın trafikte sıfır hayat kaybı ve ciddi yaralanma ile ilgili gelecek vizyonu için tehdit oluşturuyor.

Volvo Cars, güvenlik çalışmalarında insan davranışına dair bu üç unsuru ele alıyor ve gelecekteki otomobillerinde bununla ilgili daha fazla özellik yer alması için harekete geçiyor.