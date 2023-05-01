“Türkiye motosiklet pazarı istikrarlı şekilde büyüyor”

CARMEDYA.COM – Motobike İstanbul 2023’in ana sponsorlarından Motul’un Türkiye Satış Direktörü Kerem Oyılmaz sektörü değerlendirdi.

Açılış Töreni’nde Türkiye motosiklet pazarına dair önemli öngörü ve değerlendirmeleri paylaşan Motul Türkiye Satış Direktörü Kerem Oyılmaz, yaşanan tüm krizlere ve zorluklara rağmen ülkede motosiklet pazarının güçlü ve istikrarlı şekilde büyüdüğüne dikkat çekti. Oyılmaz, “Pandemi sonrasında ortaya çıkan bireysel ulaşım aracı ihtiyacı, moto kurye servislerinin artışı, ulaşım ve otomobil maliyetlerinin yükselmesi motosiklete olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Bizler de, sektörün madeni yağdaki güçlü oyuncusu Motul olarak, büyüyen motosiklet sektörüne yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye pazarını önemsiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’deki motosiklet sürücülerinin Motul’e olan bağlılığının her geçen gün yükseldiğini kaydeden Oyılmaz “Motorsporlarının zorlu şartlarına dahi dayanan sağlam, kaliteli ürünleriyle Motul herkes tarafından çok seviliyor. Motosikletinde Motul kullandığını belirtmekten gurur duyuyor. 4 milyon adedi aşan ve yaş ortalaması 5,8 olan bir motosiklet parkımız var. Bu da bakım ve onarım ihtiyacını beraberinde getiriyor. Motosiklet dünyasıyla eşleşmiş bir markayız. Çok yakında bisiklet bakım ürünlerimizi de pazarda sunarak her araç türünde var olacağız.” dedi.

Sektörde en geniş ürün portföyüne sahip marka olarak, 90’dan fazla ürün ve 150’nin üzerindeki farklı ambalaj seçeneği sunduklarını belirten Oyılmaz, “Üst düzey performanslı ürünlerimizin sağladığı koruma ile, motosiklet bakım maliyetlerinin aşağı çekilmesine, ve sürücülerin güvenli sürüş yapmalarına imkan sağlıyoruz. Ayrıca sadece motosikletler için değil; hobi amaçlı kullanımı olan ATV, UTV araçları için de çözümlerimiz var. Zorlu kış ve doğa koşullarında, hem ilk yardım ekipleri hem de güvenlik güçlerimiz tarafından kullanımı olan kar motosikletlerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerimizle çözümler sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Motosiklet sahiplerinin tüm mekanik ve kozmetik bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ürünlerin sergilendiği fuarda Superfan hayran ürünleri de herkesin ilgisini çekti. Fuarda Türkiye’nin en hızlı motosikleti ünvanına sahip Kawasaki H2R eşliğinde Lime Green By Motul’ün Türkiye lansmanı da ilk kez gerçekleştirildi. Motul’un garaj konsepti de büyük ilgi gördü.