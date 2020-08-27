Goodyear’dan PURE ETCR için özel lastik

CARMEDYA.COM – Goodyear, dünyanın ilk çok markalı, tamamen elektrikli touring araçları serisi olan PURE ETCR’daki tüm araçların kullanacağı, özel geliştirilmiş Eagle F1 SuperSport pist lastiklerini görücüye çıkardı.

Bu heyecan verici şampiyonanın lastik tedarikçisi ve kurucu ortağı olan Goodyear’ın PURE ETCR’da kullanılacak benzersiz sırt desenine sahip pist lastiği en yeni Eagle F1 SuperSport performans ürün grubundan olacak.

Standart Eagle F1 SuperSport ile önemli ölçüde ortak teknoloji kullanılarak üretilen yeni ürün, bu yıl ilk kez yarışacak PURE ETCR elektrikli touring araçlarından maksimum performans elde etmek için optimize edildi.

Pist lastiğinin temelinde yol lastiği teknolojisi yatıyor

Özel tasarlanan Goodyear Eagle F1 SuperSport PURE ETCR lastikler, yol lastiklerine benzer bir görünüşte olup, onlarla aynı felsefe ve büyük ölçüde benzer teknolojiyi paylaşıyor. Bu ortak teknolojiler arasında hem binek araçlarda, hem de 500 kW (670 hp) PURE ETCR yarış arabalarında performansın en üst düzeye çıkarılmasında kritik öneme sahip Power Shoulder ve High Force Construction özellikleri yer alıyor. Eagle F1 SuperSport ürün grubunun tamamı, Goodyear’ın geniş çaplı motor sporları deneyimine dayanarak yol performansını artırsa da sağladığı faydalar iki yönlü olarak öne çıkıyor. Yenilikçi yol lastiği teknolojileri ise artık piste özel PURE ETCR lastiklerinin temelini oluşturuyor.

Yol lastiklerinde Power Shoulder, kapalı dış desenleriyle viraj performansını artırırken, High Force Construction teknolojisinin sunduğu güçlü yanak tasarımı, daha iyi bir yol tutuş ve sürüş dengesi sağlıyor. Eagle F1 SuperSport’un PURE ETCR versiyonunun ayrılmaz bir parçası olan bu iki teknoloji, dış omzun daha da güçlendirilmesiyle pistte kullanım için optimize edildi. Bunun sonucunda, dünyanın en güçlü touring araçları için denge ve etkileyici viraj performansı sağlayan benzersiz bir lastik üretilmiş oldu.

Motor sporlarının bu seviyesinde dişli lastik kullanılması alışılmadık olsa da, bu durum, PURE ETCR takımlarının kuru koşullar için düz lastik, ıslak koşullar için dişli lastik ayrımı yapmak yerine ıslak ve kuru koşullar için aynı lastikleri kullanmasına olanak tanıyor. Tek bir lastik türünün kullanılması, dünya geneline üç veya dört farklı teknik özellikte lastiklerin gönderilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak Goodyear ve PURE ETCR’ın sürdürülebilirlik planlarına katkı sağlıyor.

PURE ETCR, benzersiz yarış formatı ve üreticilerin binek araçlarını temel alan ve orta boy, dört kapılı hatchback ve sedan modellerine oldukça benzeyen araçlarının yüksek güç üretmesi nedeniyle birçok teknik zorluğu beraberinde getiriyor. Elektrikli araçlar, petrol veya dizel motorlu muadillerinden daha ağır olsa da inanılmaz bir tork değerlerine sahip ve 500 kW düzeyine kadar güç üreten PURE ETCR araçları, pistlerde yer alan en güçlü elektrikli araçlar arasında.

Bu benzersiz özellikler, PURE ETCR araçlarının çok büyük kuvvetlere ve anlık güç iletimine dayanırken yüksek yol tutuş ve çekiş sağlayan bir lastiğe ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Pist testleri başladı

Aylar süren geliştirme ve laboratuvar ortamında yapılan ince ayarların ardından, PURE ETCR gereksinimlerine uygun Eagle F1 SuperSport lastiklerin ilk pist testleri başladı.

PURE ETCR testleri, revize edilen takvime göre Ekim ayında ilk etkinliklerin başlamasına kadar birkaç ay sürecek. Gösteri etkinlikleri ve yarışlar, Ekim ve Kasım aylarında altı aylık bir dönemde Danimarka, Kopenhag; İngiltere, Goodwood; İspanya, Aragón ve İtalya, Adria’da gerçekleştirilecek.

EMEA Teknik Proje Müdürü Bernd Seehafer, şunları söyledi: “Özellikle süremizin kısıtlı olması ve COVID-19 ile uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, PURE ETCR için Eagle F1 SuperSport lastikleri geliştirme sürecinde birçok zorlukla karşılaştık. Sonuç ise, bu güçlü elektrikli touring araçlarının özelliklerine uygun, benzersiz ve yenilikçi bir tasarım oldu. Bu lastiğin DNA’sının ve teknolojisinin, Eagle F1 SuperSport ile büyük ölçüde aynı olmasından gurur duyuyoruz ve bunun mümkün olması, motor sporlarından çıkardığımız derslerin yol lastiği geliştirme çalışmalarımıza kattığı değeri gözler önüne seriyor.”

Goodyear Eagle F1 SuperSport pist ürün grubunun çeşitli türleri, Goodyear’ın bu sezon özel lastik tedarikçisi olduğu WTCR – FIA World Touring Car Cup gibi birçok prestijli motor sporları şampiyonasında kullanılıyor. Benzin motorlu touring araçlarının yarıştığı en üst düzey organizasyon olan bu şampiyona, PURE ETCR’ın da tanıtımını üstlenen Eurosport Events tarafından tanıtılıyor.