DS Penske’ye FIA’dan Çevre Akreditasyonu!

CARMEDYA.COM – Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, DS Penske’ye çevre akreditasyon programında 3 yıldız vererek, DS Automobiles iş birliğindeki oluşumu çevresel etkilerin azaltılmasındaki uygulamaları ödüllendirdi.

FIA’nın çevresel akreditasyon programı, motorsporlarının ön saflarında yer alan oluşumların çevresel performanslarını ölçmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Çevresel etki, Uluslararası Otomobil Federasyonu ve ABB FIA Formula E Şampiyonası’ndaki tüm paydaşlar için önemli bir endişe kaynağı. %100 elektrikli serinin 9. sezonu için DS Penske ekibi, Kasım 2021’de 3 yıldız adayı oldu ve sonuçta tüm sürdürülebilirlik önlemleri çalışmalarıyla ödüllendirildi. Bu önlemler arasında çevresel performans, enerji tüketiminin azaltılması, daha iyi lojistik verimlilik, optimize edilmiş atık yönetimi ve karbon denkleştirme programının başlatılması öne çıkıyor. Bu önlemlerin tamamı uzun vadeli bir çevre taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor. FIA, 2020’de sıfır karbon sertifikası alan ilk spor branşı olan Formula E ve DS Penske ekibinin bu girişimleri, DS Automobiles tarafından atılan tüm adımlarla tam bir sinerji oluşturuyor ve enerji geçişi alanında bir başka önemli güç birliği sağlıyor.

DS Automobiles, kurulduğu 2014 yılından bu yana elektrik enerjisine geçişi, stratejisinin merkezinde tutuyor. Bunu başarmak için DS Automobiles, yol otomobillerinin gelişimini hızlandırmak ve teknoloji transferini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Formula E’ye katılıyor. DS Automobiles için gerçek laboratuvar olan Formula E, üreticinin nihayetinde yollara çıkacak otomobillere uygun teknolojileri tasarlamasına, test etmesine ve geliştirmesine olanak tanıyor. Formula E’den edinilen uzmanlık sayesinde, DS Automobiles, CO₂ emisyonlarını düşürmenin yanı sıra müşterilerine fayda sağlayan en yeni teknik seçimleri yapabiliyor. Sürdürülebilirliği artırma çabasıyla yakından ilgilenen DS Automobiles yarış bölümü DS Performance da bu çerçevede Ekim 2022’de FIA’nın 3 yıldız akreditasyonuna aday olmuştu. Marka, Formula E’yi yarının ulaşımını hayal etmek ve küresel ısınmaya karşı mücadelede aktif bir rol oynamak için mümkün olan en iyi yol olarak görüyor.