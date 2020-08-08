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Citroën’den yaz fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına %100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroën Türkiye, Ağustos ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Citroën modellerine 40.000TL için 48 ay %0,92 faiz ile ayda sadece 1.050TL taksitli kredi imkanı veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca Citroën Jumper Ağustos ayına özel 20.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Citroën C5 Aircross SUV, 40.000TL’ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV’a 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz seçeneği ile de sahip olmak mümkün. Ayrıca seçili modellerde geçerli 3.000TL nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Berlingo’ya 40.000TL’ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3 Aircross SUV, 2.000TL nakit alım indirimi veya 40.000TL’ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. C3, 148.500TL’den başlayan fiyatlarla tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Jumper’a Ağustos ayına özel 20.000TL için 12 ay %0 faiz fırsatı veya 40.000TL’ye özel 48 ay %0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,92 faiz ile sahip olmak mümkün. Tüm Citroën hafif ticari modellerine ise 131.500TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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