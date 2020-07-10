Borusan Otomotiv Premium’dan uzun dönem kiralama fırsatı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 118i ve Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi Temmuz ayına özel uzun dönem kiralama fırsatıyla sunuyor.

BMW tutkunları, Yeni BMW 118i’yi aylık 5.900 TL+KDV’den ve Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi ise aylık 6.500 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla, 36 ay 10.000 km/yıl seçeneği ile Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığından yararlanarak kiralayabiliyorlar.

Birinci ve ikinci jenerasyonları ile bugüne kadar 2.4 milyon adetten fazla üretilen Yeni BMW 1 Serisi, dinamik sürüş karakteri sergiliyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine bağlı olarak, radar ve ultrasonik sensörler tarafından toplanan kamera görüntüleri ve veriler, aracın çevresini izlemek ve sürücüyü tehlikelere karşı uyarmak veya doğru frenleme ve yönlendirme ile kaza riskini en aza indirmek için kullanılıyor. Standart donanım kapsamında yer alan güvenlik sistemi, sürücüyü bisikletlilerin mevcudiyeti konusunda uyarırken, şehir içinde fren fonksiyonlu çarpışma ve yaya uyarı sistemini de içeriyor.

BMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi

Sportif coupé görünümüne rağmen iç mekânda sunduğu geniş ve fonksiyonel yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olan BMW 218i Gran Coupé’deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunarak 0’dan 100’e 8.7 saniyede ulaşıyor.

Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman standart olarak sunuluyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen BMW 218i Gran Coupé’de zengin güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

70 ila 210 km / s arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip.