Volkswagen’in ilk elektrikli SUV’u ID.4 yollara çıkmaya hazır

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in tamamen elektrikli ilk SUV modeli seri üretim için bantlara girerken, modelin detayları da ortaya çıktı.

Türkiye’de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak ID.4, MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayalı olarak üretilecek ikinci model ve markanın ilk tamamen elektrikli SUV’u.

Fiyat, performans ve sürdürülebilirliği bir arada sunan ID.4, Çin, ABD ve Avrupa’da üretilip satılacak ve Grubun elektrikli araç atılımında stratejik bir kilometre taşı olacak. Volkswagen, 2029 yılına kadar 75 civarında tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi ve bu dönemde yaklaşık 26 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.

Dış tasarım

4,58 metre uzunluğundaki ID.4, net, kesintisiz ve güçlü çizgiler taşıyor. Kompakt ID.3 gibi ID.4’ün tasarım unsurları da mobilitede yeni bir çağın başlangıcını simgeliyor. Araçta radyatör ızgarası bulunmuyor, çünkü elektrikli motorlu araçlarda buna ihtiyaç duyulmuyor. Karakteristik farlar ve farların arasındaki özel ışık imzası, ön tasarımına son derece modern bir hava katıyor.

Büyük jantlar ID.4’ün güçlü, sportif doğasına dair bir ipucu veriyor. Güçlü omuz çizgisi, araç gövdesine daha fazla ivme kazandırıyor. Dinamik tavan çizgisi ise tüm araç boyunca uzanarak arka tasarıma keskin hatlı bir görünüm kazandırıyor. Tasarım unsurlarındaki sofistike çözümler ağırlığı azaltmaya yardımcı oluyor.

Sınırlı sayıda üretilen ve 2020 sona ermeden Avrupa pazarına sunulacak olan elektrikli SUV’un ID.4 1ST ve ID.4 1ST Max versiyonları, dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. “Exterior Style” (Dış Tasarım) paketi ayrıca siyah tavan ve siyah yan ayna yuvaları, gümüş renkli C sütunları ve tavan rayları gibi bir dizi çekici ek özellik sunuyor.

Yeni teknolojiler sunan IQ.Light

Aydınlatma söz konusu olduğunda, ID.4’ün donanımında yenilikçi teknolojiler yer alıyor. Bunlar arasında, aracın kilidi açıldığında lens modüllerini döndürerek sürücüyü dostça karşılayan, etkileşimli IQ.Light LED Matrix farlar (ID.4 1ST Max’te standart) bulunuyor. Bu aydınlatma sistemi aynı zamanda diğer sürücüleri rahatsız etmeden yolu parlak bir şekilde aydınlatan ve akıllı bir şekilde kontrol edilebilen uzun far ışıkları sunuyor.

İçeriden dışarıya doğru çalışan dinamik dönüş sinyali ile entegre 3D LED arka far gruplarının ışığı özellikle homojen ve üç boyutlu görünüyor. Bu ışık, her biri boşlukta serbestçe duran yenilikçi 3D LED’ler tarafından üretiliyor. Fren lambaları X şeklinde yanıyor. Sürücü araca yaklaştığında veya araçtan çıktığında farlar, iki farklı opsiyonda dinamik desenler yayıyor.

Lounge tarzı geniş iç hacim

ID.4’ün kapı kolları standart olarak elektrikli kilit açma özelliğine sahip ve gövdeye sıfır konumda bulunuyor. Sürücüler ve yolcular geniş kapı açıklıklarından geçerek rahat bir şekilde yüksekte oturuyor. 2,77 metrelik uzun aks mesafesi aracın iç alanının, bir üst segment SUV modeli kadar geniş ve ferah olmasını sağlıyor. Panoramik cam tavan neredeyse tüm tavan boyunca uzanarak aracı ışıkla dolduruyor. Esnek konfigürasyon seçeneklerine sahip olan ve gösterge paneline bağlı olmayan orta konsol, düzenli bir araç iç mekânı sunuyor. Yandan çarpışma durumu için ön koltuklar arasında yer alan orta hava yastığı, halihazırda yüksek seviyede olan pasif güvenliği daha da üst seviyeye çıkarıyor. 543 litrelik geniş bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1575 litreye kadar çıkıyor.

Kokpit

Volkswagen’in ilk tamamen elektrikli SUV’u öncü bir işletim sistemiyle donatıldı. Tuşlar ve anahtarlar olmadan çalışan gösterge paneli, net ve modern bir görünüm yansıtıyor. Kullanıcılar, çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden kontrol edilebilen kompakt bir ekranda önemli tüm bilgileri görebiliyor. Gösterge panelinin ortasında navigasyon sistemi, telefon fonksiyonları, medya ve sürüş asistan sistemleri ve diğer ayarlar için dokunmatik bir ekran yer alıyor.

ID.4, akıllı ID. Light konsepti sayesinde yolcularla görsel olarak iletişim kuruyor. Kokpit boyunca uzanan LED şerit, mevcut fonksiyona göre renk değiştirerek sürücüye yardımcı oluyor. Sürücü koltuğuna oturduğunda, ID. Light sürücüye aracın sürüş sisteminin aktif olduğunu ve otomobilin kilitli olup olmadığını görsel olarak işaret ediyor, sürüş destek ve navigasyon sistemlerinden gelen bilgileri hatırlatıyor, frenleme uyarılarını ve gelen çağrıları görsel olarak bildiriyor.

IQ. DRIVE sürüş asistan teknolojisi

Son teknoloji sürüş asistan sistemleri IQ. DRIVE çatısı altında ID.4’te hazır bulunuyor. Standart “Park Mesafe Kontrolü sistemi”, entegre bir otomatik manevra fren sistemine sahip. Sınırlı sayıda üretilen versiyonların her ikisinde de standart olarak bulunan sistemler arasında Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist” ve Adaptif hız sabitleyici “ACC” yer alıyor.

Yüksek verimli PSM motor

ID.4’ün arka aksının hemen önünde, tekerleklere 1 vitesli şanzıman aracılığıyla güç sağlayan bir elektrik motoru bulunuyor. Motorun kendisi kompakt, hafif bir tasarıma sahip, son derece verimli, sürekli tahrikli bir senkron motordur (PSM). Sınırlı sayıda üretilen her iki modelde de 204 PS gücündeki motor çalıştırıldığında 310 Nm torka hemen ulaşıyor. Araç 0’dan 100 km/s hıza 8,5 saniyede çıkarken, maksimum hızı ise 160 km/s. İki ID.4 1ST versiyonunda da, 77kWh net güç içeriğine sahip bir batarya ve 520 km’ye kadar menzil sunuluyor.

ID.4; sürüşü kolay, çok yönlü, atletik bir araç. Yolcu bölmesinin altındaki aksların arasına yerleştirilen lityum iyon bataryası, ağırlık merkezini aşağı indiriyor ve aks yüklerinin eşit dağılmasını sağlıyor. Her iki özellik de konforlu ve çevik sürüş özelliklerine katkı sağlıyor. 77 kWh net güç içeriğine sahip batarya, Ionity gibi D.C.(Direkt akımlı) hızlı sarj istasyonunda 320 km menzillik bir sonraki yolculuk için yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir zamanda şarj edilebiliyor.

Toplam 27 bin adetle sınırlı sayıda üretilecek olan ID.4 1ST versiyonları ID.4 1ST ve ID.4 1ST Max’in 2020 yılının sonunda Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor.

ID.4’ün teknik verileri

ID.4 1ST ve ID.4 1ST Max

Maksimum güç: 150 kW / 204 PS

Maksimum tork: 310 Nm

Şanzıman: 1 vitesli şanzıman

Maksimum hız: 160 km/s

0-100 km/s: 8,5 sn

Batarya gücü: net 77 kWh

Menzil: 520 km’ye kadar

Uzunluk: 4584 mm

Genişlik: 1852 mm

Yükseklik: 1612 mm

Aks mesafesi: 2766 mm

Sürtünme katsayısı: cd 0,28

Bagaj bölmesi kapasitesi: 543 lt (arka koltuklar katlandığında 1575 lt)