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Opel Türkiye başarılı performansını sürdürüyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Opel Türkiye, 2020 başından beri gösterdiği başarılı performansını sürdürüyor.

Ocak – Temmuz ayları arasında elde ettiği toplam 17 bin 105 adetlik satış ile sene başında hedeflediği yüzde 5’lik pazar payına erişen Opel Türkiye, marka sırlamasında altıncı oldu.
 
Alman otomobil üreticisi, 2020 başında pazara sunduğu yeni Corsa ile  başarılı bir yıl öngördüğünü açıklamıştı. Mart ayında piyasaya sunulan yeni Corsa, satışa sunulduğundan bu yana 4 bin 366 adet satış adedini yakaladı ve ilk yedi ayda segmentinin ikinci en çok satan modeli oldu. 
 
Temmuz ayında Opel’in B-Suv segmentindeki oyuncusu Crossland X segmentte ikinciliği göğüslerken, Astra modeli ise segmentinde ilk beşteki yerini korudu.
 
Sene başından bu yana başarısıyla pazarda büyük ivme yakalayan Opel, Ocak-Temmuz ayları baz alındığında, toplam binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 16 bin 8 adet satış ve yüzde 5,9  pazar payı ile beşinci sırada yer alırken, Temmuz ayında  binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 4 bin 233 adet satış ve yüzde 6.1’lik pazar payı ile markalar sıralamasında bir kademe daha yükselerek beşinci olmayı başardı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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