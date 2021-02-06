Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan kış kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Otomotiv, “Hafif Ticari Araçlar için sıcak gelişme” sloganıyla 1 Şubat – 31 Mart tarihleri arasında Mercedes-Benz yetkili servislerinin mekanik atölyelerinde tüm orijinal yedek parça ve işçiliklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Ayrıca KDV hariç orijinal yedek parça ve işçilik tutarı 1.500 TL üzeri işlemlerde özel tasarlanmış Mercedes-Benz logolu kışlık mont da hediye ediliyor.

Temmuz 2020 itibarıyla satışı gerçekleşen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi sunulmaya başlanmıştı. Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik bedelini kapsıyor.