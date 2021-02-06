Honda PCX125 yenilendi

CARMEDYA.COM – Honda’nın yenilenen PCX125 modeli, üst düzey güvenlik teknolojileri, modern tasarımı ve yenilenen verimli motoru ile 29 bin 800 TL’lik fiyatıyla Türkiye yollarına çıkıyor.

Honda’nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dâhil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetin üzerinde satış rakamını geride bırakan scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere kavuştu.

Rahat ve destekli oturma pozisyonu, selenin altına gizlenen geniş bagajı ve ileri seviyede malzeme kalitesiyle öne çıkan model, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Kombine Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Teknolojisi, CVT Şanzımanı, Start&Stop Sistemi, LED teknolojisine sahip ön ve arka farları, yenilenen LCD gösterge paneli ve USB Type-C Soketi gibi özelliklerie sahip.

Su soğutmalı tek silindirli dört zamanlı geliştirilmiş SOHC Smart Power Plus (eSP+) motor, kalkış ve ara hızlanma anlarında maksimum hız seviyesine ulaşılmasını sağlıyor. 8.750 d/d’da 9,2 kW güç üreten motor, 6500 d/d’da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Euro 5 uyumlu motora sahip PCX125, 8,1 litrelik deposu ile uzun menzil performansı sergiliyor.

Güvenlik teknolojileri

Yeni Honda PCX125, ani fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için geliştirilen ABS ile kaygan yol koşullarında dahi kızaklamayı engelleyerek güvenli bir duruş imkanı sunuyor.

Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), arka tekerleğin çekişini sürekli olarak kontrol ederek ön tekerlekle arasında herhangi bir fark olması durumunda yakıt enjeksiyonuna müdahale ederek kaymayı önlüyor. CVT şanzıman teknolojisi, motor devri, hız durumu ve yol şartlarına göre otomatik olarak ideal vites oranını ayarlıyor ve hareket halindeyken sürücünün tamamen yola odaklanmasına imkân tanıyor. Yeni PCX125’in sürüş güvenliğine önemli bir katkı sağlayan Kombine Fren Sistemi ise sadece bir tekere fren yapıldığında diğer tekere de basıncı ileterek güvenli ve kısa bir duruş mesafesi sağlıyor.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Anahtar teknolojisi sayesinde anahtar cepteyken bile “Start” tuşuna basıldığından motosiklet hareket etmeye hazır hale geliyor. Böylece sürücü gaz kolunu çevirerek yola çıkabiliyor. Yeni PCX125’te sunulan Start&Stop Sistemi, frene 3 saniye boyunca basıldığında motoru otomatik olarak kapatmayı ve gaz koluna tekrar basıldığında ise motoru yeniden çalışır hale getirmeyi sağlıyor.

Yeni PCX125’e dinamik bir görünüm katan LED aydınlatmalar, sis gibi zorlu şartlarda bile yüksek bir ışık üreterek güvenli seyahat edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca LED teknolojisi, sunduğu düşük enerji sarfiyatı sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasına da katkı sağlıyor. Yenilenen LCD Gösterge Paneli, sürüş sırasında ihtiyaç duyulan devir ve hız gibi bilgilerin kolayca takip edilmesini sağlarken işlevselliği artırılmış USB Type-C soketi ise akıllı telefonların daha hızlı şarj edilebilmesine imkan tanıyor.

Honda mühendisliği ile geliştirilen yeni PCX125, sele altına yerleştirilen 30 litrelik geniş bagajıyla da fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Model siyah, kırmızı, gri ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip.