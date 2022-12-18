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Lexus’dan yeni nesil klima teknolojisi: nanoe X

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Havayı temizleyerek, sağlıklı bir atmosfer sunulmasını sağlayan yeni nesil nanoe X klima teknolojisi Lexus’un bütün ürün gamında yerini alıyor.

Sistem, klimanın hava akımına bıraktığı su moleküllerinin içerdiği mikroskobik hidroksil radikaller sayesinde, virüsleri, bakterileri, polenleri ve diğer alerjenleri engelliyor. Aynı zamanda küfün yayılmasına karşı da etki gösteriyor. Araç içerisinde kötü kokuları yok eden nanoe X kliması, cildin ve saçların nemli kalmasını sağlayarak içeride herkesi rahat etmesine yardımcı oluyor.

Yeni nesil nanoe X teknolojisi ilk kez 2021 yılında Lexus ES ile tanıtılmıştı. Bununla birlikte yeni UX, yeni RX ve yeni tam elektrikli RZ modellerinde de yerini alarak tüm ürün gamında kullanılıyor.

Bağımsız organizasyonlar ve akademik kuruluşlar tarafından test edilen nanoe X klimanın bir saat içerisinde virüslerin ve bakterilerin yüzde 99’undan fazlasını engelleyebileceğini kanıtladı.

Daha önce Lexus araçlarında yer alan ilk nanoe teknolojisinin yeni nesli olan nanoe X, kabine yayılan hidroksil radikal parçacıklarının sayısını saniyede 480 milyardan 4.8 trilyona çıkararak 10 kat artırıyor ve bu sayesinde etkinliğini de yükseltiyor.

Bu gelişmiş hava temizleme teknolojisinin avantajları, her yolculukta kendisini gösteriyor. Özellikle çok kirli kentsel alanlarda araç kullanırken kabinde her zaman temiz hava solunmasını sağlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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