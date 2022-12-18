Renault Austral’e bir ödül de Autobest’ten!

CARMEDYA.COM – Renault Austral, Autobest jürisi tarafından 2023 Avrupa’nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2023) seçildi.

31 Avrupa ülkesinden 31 gazeteciden oluşan jüri birkaç hafta önce 6 finalist arasına giren Renault Austral modelini Avrupalı tüketicilerin satın alma kriterlerini en iyi karşılayan otomobil seçti.

Austral, bu ödül dışında Kasım ayında Smartbest 2023 ödülünü de kazanmıştı. Bu ödül, Google Otomotiv Hizmetleri ile bağlantılı OpenR Link bilgi-eğlence sisteminin işlevselliğini ortaya koyuyor ve Austral’i Avrupa’nın en gelişmiş bağlanabilirlik seviyesi sunan otomobili yapıyor.

Model, Renault’nun C segmenti stratejisini somutlaştırıyor ve C-SUV segmentinin merkezinde yer alıyor. Austral, 32 sürüş destek sistemi, Renault’nun gelişmiş 4CONTROL sistemi, Google’ın en iyi hizmet ve uygulamalarını sunan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve 200 hp E-Tech tam hibrit motoru ile öne çıkıyor.

Renault Austral, Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında satışa sunulacak.