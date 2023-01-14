Lexus’dan Tokyo’ya konsept çıkarması

CARMEDYA.COM – Lexus, Tokyo Auto Salon 2023 fuarına farklı yaşam tarzlarına hitap eden yeni konseptleriyle yer aldı.

Fuarda RZ Sport Konsepti, RX Outdoor Konsepti, ROV Konsept 2 ve GX Outdoor Konsepti gösterildi.

RZ Sport

Lexus’un tam elektrikli modeli RZ üzerine yapılan RZ Sport konsept araç, önde ve arkada konumlandırılan 150 kW motorlarıyla çok daha güçlü bir sürüş performansı sunuyor. Standart araca göre 35 mm alçaltılan ve özel gövde parçalarıyla donatılan RZ Sport konsepti, daha büyük jantlara ve spor koltuklara sahip. Yarış pilotu Masahiro Sasaki ile geliştirilen RZ Sport Konsepti, elektrikli aracın yüksek performansını yansıtan bir renk temasıyla tasarlandı.

Outdoor konseptleri

Lexus Tokyo fuarının bir parçası olan Tokyo Outdoor Show’da da özel maceracı araçlarını da sergiledi. Karbon nötr toplum için çalışmalarını sürdüren Lexus aynı zamanda bunu gerçekleştirirken insanların doğayla daha iç içe olmasını hedefliyor. Bu kapsamda Lexus RX Outdoor Konseptini, ROV Konsept 2’yi ve GX Outdoor Konseptini gösterdi.

Yeni Lexus RX 450h+ üzerine yapılan RX Outdoor Konsepti, özel tasarımının yanı sıra outdoor aktiviteler için konforlu ekipmanlarla donatıldı. Katlanan tavan çadırına sahip RX Outdoor Konsepti, LED ışıklandırmalar ve özel tamponlarla tasarlandı.

Bununla birlikte Lexus’un buggy konseptinin güncellenmiş hali olan ROV Konsept 2, hidrojenli motoruyla zorlu yolları eğlenceli bir şekilde aşmayı amaçlıyor. Fuarda yer alan bir diğer model olan GX Outdoor Konsepti de, outdoor sevenlere hitap eden ekipmanlarla gösterildi.