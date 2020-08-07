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KIA’da yaz fırsatları devam ediyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, yaz kampanyasına devam ediyor.

Marka, Ağustos ayına özel olarak Sportage’da 100 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde 0,69 faiz avantajı, XCeed, Niro ve Ceed modellerinde ise 70 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,69 faiz fırsatı sunuyor.

KIA, ağustos ayı kampanyası kapsamında Rio ve Stonic modelini 50 bin TL ve 18 ay yüzde 0,69 faiz seçeneğiyle sunarken, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 18 ay yüzde 0,69 faiz avantajıyla sunuyor.

Bongo ise yüzde 0 faizle yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

KIA’ya sahip olmak isteyenler, tercih edecekleri finans kuruluşuna göre alternatifli ödeme seçeneklerinden yararlanma fırsatı buluyor. KIA sahibi olmak isteyenler ödeme planını Koç Finans kanalı üzerinden yaparak 6 ay ertelemeli ödeme kampanyasından yararlanabiliyor ve ödemeye Mart 2021’de başlıyor. Garanti Bankası veya Teb Cetelem’i tercih edenler ise taksit ödemelerini 3 ay öteleyerek ödemeye kasım ayında başlayabiliyor.
KIA’nın hafif ticari aracı Bongo’da ise Garanti Bankası’nın yılda bir kez ödemeli kredi fırsatı sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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