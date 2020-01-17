KIA XCeed satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – KIA, daha kompakt ve sportif çizgilere sahip Yeni XCeed modelini Türkiye pazarına sundu.

C segmentinde rekabet eden Ceed ailesinin, dördüncü farklı gövde tipi olan kompakt SUV modeli Yeni XCeed, diğer Ceed modelleri gibi Avrupalı sürücüler için Avrupa’da geliştiriliyor ve üretiliyor. Daha kompakt gövdesiyle geniş bir kabin ve bagaj alanı sunan Yeni XCeed, gelişmiş araç içi özelliklerine sahip.

Otomobil, Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunuluyor.

KIA’nın Franfurkt’taki tasarım merkezinde geliştirilen ve Slovakya’daki üretim tesislerinde Avrupalı sürücüler için üretilen Yeni XCeed, geleneksel bir hatchback otomobile kıyasla daha fazla görüş açısı sunuyor.

Şehirli ve sportif bir SUV

Beş kapılı hatchback Ceed ile kıyaslandığında 26mm artışla 1.826mm genişliğe ve 44mm daha yüksek bir yapıya kavuşan Yeni XCeed, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissini destekliyor.

Yeni XCeed; 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yan deri koltukları, panoramik sunroof’u, yüksek teknolojiye sahip LED ön farları, 3D arka LED farları ve yeni bluetooth fonksiyonlarıyla iki cihazın aynı anda bağlanabilme özelliklerine ek olarak; sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto uyumlu teknolojilere sahip.

Otomobil, diğer Ceed modellerinden farklılaşarak kendine özgü süspansiyon ayarı ve mimarisi ile sürücülere farklı bir sürüş deneyimi sunuyor. XCeed yerden yüksek yapısına rağmen; özel süspansiyon ayarı, daha kompakt dış boyutları, daha düşük ağırlık merkezi ve azaltılmış toplam kütlesi sayesinde SUV ailesine göre çok daha dinamik ve sportif bir sürüş tarzı sunuyor.

Türkiye’ye ilk etapta KIA’nın bugüne kadar geliştirdiği en temiz dizel motor olan ve yüksek yakıt verimliliği sunan, 136 beygir gücündeki 1.6 litre dizel Smartstream motorla gelen XCeed, fabrika verilerine göre 100km’de 4,4lt yakıt tüketimine sahip.

Tek paket olarak satışa sunulan Yeni XCeed, 248 bin 900TL’lik fiyat etiketine sahip.