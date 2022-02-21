Kasko sigortası bilinci çok düşük seviyede!

CARMEDYA.COM – Müşteriyi “en doğru sigorta ürününe, en düşük fiyat ve en kaliteli hizmetle” ulaştırma anlayışı ile yola çıkan Sigortambir, kasko sigortası ve trafik sigortası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hali hazırda tüketicilerde kasko sigortası bilincinin çok düşük seviyede olduğuna dikkat çeken Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, “Otomobil fiyatlarının günden güne arttığı, en ucuz sıfır kilometre otomobillerin dahi 250 bin TL’den başlayan fiyatlarla satıldığı günümüz şartlarında kasko sigortası yaptırmak bir lüks değil ihtiyaç halini aldı. Ancak 25 milyon adetlik araca sahip ülkemizde, kaskolu araç oranı sadece yüzde 30 seviyelerinde. Üstelik araç sahiplerinin önemli bir bölümü trafik sigortasının, herhangi bir hasar anında kendi araçlarının hasarını ya da bedelini ödeyeceği yanılgısında. Kasko sigortasıyla trafik sigortası karıştırılıyor. Birçok tüketici ise sahip oldukları kasko poliçesinde; çekici, ikame araç, mini onarım gibi faydalardan yararlanabileceğini bile bilmiyor. Ekonomik kasko ürünleri ile kasko sigortası sayısını artırmak mümkün.” dedi.

“Otomobilin yatırım aracına dönüştüğü bir ortamda kasko lüks değil ihtiyaç”

Pandemi sebebiyle bireysel araç sahipliğinin artışına değinen Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, “Artan araç talebi, sıfır kilometredeki tedarik problemleri ve kur artışları hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç fiyatlarını ciddi bir şekilde arttırdı. Geldiğimiz noktada ortalama bir ikinci el araç 100 bin TL, sıfır kilometre araç ise 250 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca tüketicilerin önemli bir bölümü, tıpkı doksanlı yıllardaki gibi otomobilleri bir yatırım aracı olarak değerlendiriyor. Böyle bir ortamda, artık kasko sigortası bir lüks değil ihtiyaçtır. Herhangi bir kaza, çalınma ya da afet durumunda yatırım yaptığınız otomobilin, değeri kadar zarara uğrama riski var. Üstelik dolu yağışı, sel, fırtına gibi afetlerle hiç olmadığı kadar sık karşılaşmaya başladık ve bu araçları bireysel yöntemlerle koruma altına almak pek mümkün değil. Kur ve tedarik problemleri sebebiyle artan yedek parça fiyatları da onarım ücretlerini çok ciddi seviyelere getirmiş vaziyette.” şeklinde konuştu.

“Kaskolu araç oranı halen yüzde 30 seviyelerinde, sigorta bilinci çok düşük”

2021 verilerine göre ülkemizin ortalama 25 milyon adetlik araca sahip olduğunu, ancak kaskolu araç oranının ise yüzde 30 seviyelerinde kaldığını belirten Köz, “Kasko sigortası konusunda tüketicilerimizin bilinç düzeyi maalesef çok düşük. Sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla, kaskonun faydalarını tüketicilere aktarması büyük bir görev. Sigorta, trafikteki her aracı korumak adına medeniyetin getirdiği en faydalı ürünlerden birisi. Diğer yandan hali hazırda kasko poliçesi olan vatandaşların birçoğu, mini onarım, çekici yardımı, cam değişimi, ikame araç gibi faydaların poliçe kapsamında olduğundan bile haberdar değil. Sigorta sektöründeki tüm paydaşların bu faydaları iyi ifade ederek, tüketicinin bilinçli sigortalı olmasını sağlaması gerekiyor. Aldıkları sigorta ürünüyle ilgili farkındalığı düşük olan sigortalıları biz “sigortasızlar” olarak tanımlıyoruz. Bu kitleye sigortayla sahip oldukları faydaların doğru anlatıldığı ve kişilere en uygun maliyetle doğru sigorta ürünü sunulduğu zaman “bilinçli sigortalı” sayısının artacağını görüyoruz.” dedi.

“Dikkat: Trafik sigortası ile kasko sigortası karıştırılmamalı”

Öte yandan birçok vatandaşın trafik sigortasının, kasko sigortası ile aynı olduğu yanılgısına kapıldığını, ancak farkı acı bir şekilde kaza anında yaşayarak deneyimlediğini vurgulayan Köz “Trafik sigortası, zorunlu bir üründür ve sadece üçüncü kişilere karşı verilen maddi ve bedeni zararları karşılar. Kasko sigortası ise sahip olduğunuz aracın hasarını ya da tüm bedelini karşılar. Tüketicilerin önemli bir kısmı trafik sigortasını zorunlu olması sebebiyle yaptırmakta ve bunu yeterli görmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki kendi aracımızın başına gelebilecek hasarların karşılanması için kasko sigortamızı yaptırmamız gerekiyor. Bizler de her zaman bu noktaları sigortalılarımıza anlatarak eksiksiz kasko ürününü almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tüketicilerin sigorta bilincini artıracak çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.” açıklamasını yaptı.