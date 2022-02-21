Buradasınız
Home > Güncel > Lexus’dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus’dan tam elektrikli spor otomobil

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini ve videolarını paylaştı.

İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında gösterilen spor otomobil, 2030’a kadar “Lexus Electrified” marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak.

Lexus Electrified vizyonu ile elektrifikasyonun tüm potansiyeli kullanılarak sürüş keyfinin artırılması hedefleniyor.

Lexus’un yüksek performanslı elektrikli spor otomobili, cesur tasarımı ve alçak sürüş yüksekliğiyle LFA modelinin ruhunu koruyarak, markanın geleceğini temsil ediyor. Yeni spor otomobilin 0-100 km/s hızlanması iki saniye civarında olacak ve sürüş menzili katı-hal bataryaların kullanılmasıyla birlikte 700 kilometreyi aşacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Button Hızlı Başladı

    Ford’un Yenileri Paris’te Günışığına Çıktı

    Yukarı