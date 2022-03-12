Jaguar’dan sanal yarış tutkunlarına: Vision Gran Turismo Roadster

CARMEDYA.COM – Orijinal Jaguar Vision Gran Turismo Coupé ve Vision Gran Turismo SV’nin başarısının ardından, Jaguar’ın yeni tamamen elektrikli sanal yarış otomobili, Gran Turismo 7’de yerini alıyor.

Jaguar’ın Vision GT serisindeki otomobil üçlemesini dikkate alan Jaguar’ın Tasarım ekibi, her biri için yeni tasarım geliştirdi. Özel olarak geliştirilmiş siyah ve gri boyalar ve ince grafikler, dramatik ve güzel tasarımları vurguluyor.

Jaguar Vision Gran Turismo Roadster

Roadster, oyunculara toplam 1020PS’den (750kW) fazla güç ve 1200 Nm tork sunan üç elektrik motoruyla çalışan, açık kokpitli bir Jaguar spor otomobilin saf, içgüdüsel sürüş deneyimini sunmak için tasarlanmış. 0-100 km/s hızlanmasını iki saniyenin altında tamamlarken, 321 km/s hızı aşan araç, olağanüstü sürüş, yol tutuşu ve çeviklikle karşımıza çıkıyor. İlk iki Jaguar Gran Turismo Vision otomobilinin akıcı yüzeyleri, çarpıcı çizgileri ve mükemmel oranları anında fark ediliyor ancak Roadster farklı olarak, açılabilir bir gölgelik yerine doğrudan sürücünün önünde geriye doğru süpürülmüş bir aero ekrana sahip.

Arkasında, üç kez Le Mans kazanan D-Type modeline gönderme yapan yüzgecin modern bir yorumu bulunuyor. Kanat aynı zamanda Roadster’ın tamamında bulunabilecek güzel ayrıntılardan birine de sahip; Jaguar monogram deseni kullanılarak kanat içine oyulmuş ve LED’lerle zarif bir şekilde aydınlatılmış Union Jack formu… Tema, ön çamurluklardaki el yapımı deri kayışlar ve ön ızgaradaki ikonik yuvarlak ışıklar ile devam ediyor. Jaguar Vision Gran Turismo Roadster’ın etkileyici, sürücü odaklı iç tasarımı, hafif, lüks malzemeleri ve kaplamaları şaşırtıcı derecede karmaşık ayrıntılarla birleştiriyor. Açık kokpit yarışçılarına özgü benzersiz çok yönlü görünürlük ile zarif uzun motor kaputuna bakan oyuncular, kendilerini tamamen aksiyona kaptıracaklar.

Roadster’ın hafif, sert monokok gövdesi, karbon fiber kompozitlerden ve gelişmiş alüminyum alaşımlardan ustalıkla ve titizlikle üretilmiştir. Son teknoloji ürünü bir lityum iyon pil paketi, mümkün olduğu kadar aşağıda konumlanış ve otomobilin olağanüstü sürüşü için temel oluşturan düşük ağırlık merkezine, düşük yuvarlanma merkezine ve 50:50’ye yakın ağırlık dağılımına katkıda bulunuyor.

Bataryadan gelen güç, Jaguar Racing’in Formula E deneyiminden öğrenilen bilgiler kullanılarak geliştirilen üç hafif, güçlü ve kompakt motora besleniyor. Ön aksta bir ve arkada iki motoryer alıyor. Polyphony Digital’in Gran Turismo 7 için geliştirdiği ve 4 Mart’tan itibaren PS4 ve PS5 konsolları için mevcut olan yeni özellikler, deneyimi daha da geliştiriyor.

Yeni Roadster’ın yanı sıra oyuncular artık Jaguar Vision Gran Turismo SV’yi kullanabilecekler. Jaguar Racing tarafından 1903 PS (1400kW) sunmak üzere geliştirilen dört elektrik motoruyla güçlendirilen GT SV, 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,65 saniyede çıkabiliyor ve 255 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Jaguar Vision Gran Turismo Roadster, Vision Gran Turismo Coupé ve Vision Gran Turismo SV, Gran Turismo 7’deki oyuncular için mevcut olacak.