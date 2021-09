Hyundai hidrojen için yol haritasını açıkladı

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Grubu, yakıt olarak hidrojeni ve küresel anlamda bu enerjiyi yaygınlaştırmak için yeni vizyonunu açıkladı.

Hydrogen Wave Global forumunda bu vizyonunu paylaşan Hyundai, ulaşım ve diğer endüstriyel sektörler başta olmak üzere hidrojenin günlük yaşamda daha çok kullanılmasını sağlayacak yaygınlaştırma planlarını sundu.

Güney Koreli otomotiv şirketi, 2028’e kadar tüm modellerinde cesur bir strateji izleyerek, sektörü yeniden şekillendirmeye ve sürdürülebilir temiz bir geleceği gerçekleştirmeye yardımcı olacak. Hyundai, özellikle alternatif yakıt türüne sahip modelleriyle ticari araç sektörünün öncüsü konumuna gelmeyi hedefliyor. Hyundai’nin bu vizyonu, hidrojen enerjisini evler, işyerleri ve fabrikalar gibi yaşamın ve endüstrinin her alanında uygulanacak. Ana hedef, hidrojeni herkes, her şey ve her yerde kolayca kullanılabilir hale getirmek. Grup ayrıca, 2030 yılına kadar bataryalı elektrikli araç (BEV) ile yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) arasındaki fiyat farkını da en aza indirgemeyi planlıyor.

İlk kez 1998’de ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) modelinin geliştirilmesinden bu yana çok fazla yol alan Hyundai, 2013 yılında da FCEV’lerin seri üretimine kapı açarak Tucson FCEV (ix35 Fuel Cell) modelini tanıtmıştı. Ardından, 2018’de yeni nesil yakıt hücreli SUV model olan NEXO’yu ve 2020’de de dünyanın ilk yakıt hücreli ağır vasıtası olan XCIENT Fuel Cell kamyonu piyasaya sürdü. Bu sayede temiz ve sıfır emisyonlu araçlarla çevreye karşı olan bilincini de geri plana atmamış oluyor.

Hydrogen Vision 2040

Hyundai’nin 2040 yılına kadar kesintisiz olarak uygulamayı planladığı bu hidrojen vizyonu, sadece ulaşımda değil, aynı zamanda daha geniş endüstri ve sektör alanlarında da devreye girecek. Ayrıca Hyundai, 2023’te piyasaya süreceği XCIENT Fuel Cell’e dayalı bir traktör de geliştiriyor. Bu traktöre ek olarak, tam otonom olarak hidrojenle çalışan bir konteyner taşıma sistemi ‘Trailer Drone’ konseptini tanıtan Hyundai, böylelikle verimli yakıt tüketimlerine sahip ticari araçlar hususunda dünya devi olmayı hedefliyor. Sürücüsüz TIR olarak da adlandırılan bu ağır vasıta, özellikle karayolu taşımacalığında şirketlere inanılmaz kolaylıklar sağlayacak.

Hidrojen yakıt hücresini binek ve ticari araçların dışında yüksek performanslı otomobiller, kentsel hava hareketliliği, robotlar, uçak ve gemilerde de kullanmayı amaçlıyor. Ulaşım haricinde binalara, kentsel enerji kaynaklarına ve enerji santrallerine de elektrik ve ısıtma sağlanması için hidrojeni öne sürecek.

Hyundai bu hedeflerine ulaşmak için 2023 yılında önemli ölçüde geliştirilmiş dayanıklılık ve verim ile daha düşük bir fiyat ve hacim gerçekleştiren yeni nesil bir yakıt hücresi sistemini piyasaya sürmeyi planlıyor. Devam eden Ar-Ge çalışmaları sayesinde, markanın mühendisleri son 20 yılda yakıt hücresi maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı başardı.

Hyundai, bu vizyon doğrultusunda sadece hidrojen değil aynı zamanda elektrikli otomobillerinde de yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor. Mevcut menzilleri iki katına çıkarmak için piller üzerindeki çalışmalarını sürdüren Hyundai, aynı zamanda tamamen elektrikli ve hidrojenli yüksek performanslı araçlar üretmeyi de planlıyor.

Vision FK adıyla gücü 500 kW’nin üzerinde bir konsept de geliştiren Hyundai, bu etkileyici otomobille 0’dan 100 km/s hıza 4 saniyenin altında ulaşıyor. Arkadan itişli spor otomobil, yüksek performansına rağmen bir depo hidrojen ile 600 km gibi oldukça yüksek bir menzile ulaşabiliyor.