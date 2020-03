Herkes için yüzde 100 elektrikli ulaşım: Citroen Ami – 100% ëlectric

CARMEDYA.COM – Citroën, 101. yılında tamamen elektrikli Ami – 100% ëlectric ile herkesin ulaşabileceği elektrikli otomobil çözümü sunuyor.

Mart 2019’da Cenevre Otomobil Fuarında Ami One Concept otomobilini tanıtan ve tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Citroën, sadece bir yıl içinde bu projeyi tamamen elektrikli Ami – 100% ëlectric ile seri üretim aşamasına getirdi.

Scooter, bisiklet veya toplu taşıma gibi ulaşım araçlarına etkin bir alternatif ve makul maliyetli bir çözüm, dijital dünyaya yönelik çözümler, şehir merkezlerine kolay erişim ve benzeri özellikleri karşılayan Ami – 100% ëlectric günümüz tüketicisinin şehir içi ulaşım gereksinimine pratik ve çevreci bir yanıt olarak öne çıkıyor.

Tamamen elektrikli Ami – 100% ëlectric’in ulaşım dünyasında bir benzeri daha bulunmuyor. Citroën, ulaşımı herkesin erişimine sunma felsefesine uygun olarak benzersiz bir tamamen elektrikli ulaşım deneyimi yarattı.

Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami – 100% ëlectric, sadece ulaşımı değil, hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Ami – 100% ëlectric bu hedef doğrultusunda müşterilerin çevrimiçi yolculuğunun bir parçasını oluşturuyor. Sadece sürüş özellikleriyle değil, hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami – 100% ëlectric, dijital dünya üzerinden; araç paylaşımı, farklı sürelerde kiralama veya satın alma olsun çeşitli formüllerle kullanıcıların ulaşıma erişimlerini kolaylaştırıyor. Müşterilerin zaman zaman veya düzenli olarak, bireysel, ailesiyle veya arkadaşıyla olan tüm ulaşım ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Söz konusu mekanizma tüketim gereksinimleri doğrultusunda uyarlanabiliyor.

Markanın yeni ulaşım çözümünü değerlendiren Citroën Markası CEO’su Vincent Cobée: “Citroën 100 yıldır hareket özgürlüğü için yenilikçi ve yaratıcı çözünler üretiyor. Bu yıl ise herkesin ulaşabileceği, herkesin ulaşım ihtiyacına çözüm olabilecek tamamen elektrikli bir çözüm sunuyoruz. Sürücü ehliyeti gerektirmiyor ve kullanımı gayet pratik. Ami – 100% ëlectric, tamamen elektrikli yeni tüketim biçimlerine etkin bir çözüm ve kentsel ulaşıma erişim noktasında gerçek bir atılım. Bu muhteşem fikir, henüz bir yıl öncesine kadar bir konsept otomobildi ve onu bugün gelinen noktada gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Kompakt ve kullanışlı

Ami – 100% ëlectric kentsel kullanımı hedefleyen bir ulaşım çözümü. Bu nedenle sadece özgün ve çekici bir görünüme sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece kompakt boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler kullanım ve manevra kolaylığı için köşelere yerleştirilmiş durumda. 2,41 metre uzunluk, 1,39 metre genişlik ve 1,52 metre yükseklik ile boyutlar da kullanım ve manevra kolaylığını destekliyor. 7,20 metrelik dönüş çapı en dar alanlarda bile manevra yapma imkânı sunuyor.

Özgün karakter 100 yılı aşkın bir süredir markanın karakteristik öğesi olarak öne çıkıyor. Citroën stili her yerde henüz ilk bakışta hemen fark edilebiliyor. Ami – 100% ëlectric boyutları, hacmi ve görsel unsurlarıyla kuralları yeniden yazıyor. Yalın ve zarif tasarım çizgileri hakim olurken, Ami farlar ve sinyaller başta olmak üzere ön tasarımıyla Citroën kimliğini vurguluyor. Tasarımda devamlılığı sağlamak üzere benzer hatlar arka stop lambalarında da uygulanıyor. Ön ve arka tamponlar, tamponların altları ve gövde altı panelleri ön ve arka bölümde tekrar ediliyor. Üstyapının her parçası sağlamlık, montaj kolaylığı ve işçilik kalitesini bir arada sunuyor.

Kişiselleştirme seçeneklerine bağlı olarak jant kapakları, gövdesi, köşelerdeki aydınlatma birimleri, tavan çıkartmaları veya Airbump® benzeri yandaki kapsülleriyle Ami, kent mücadelesine hazır bir tasarım sergiliyor. Yuvarlatılmış manuel ayarlı küçük aynalar paketi tamamlıyor.

Elektrikli özgürlük

Ami – 100% ëlectric sıfır egzoz emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkanı dışında sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor.

Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatı tasarlıyor sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor. Sürüş keyfini artırmak ve sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her şey düşünüldü. Tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami – 100% ëlectric, düşük emisyonlu bölgeler de dahil, tüm şehir merkezlerine özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini düşürüyor.

Ami -100% ëlectric, 45km/s’ye kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde henüz ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor.

Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 70 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.

Konfor

Modern ulaşım çağının gereklerini yerine getiren Ami – 100% ëlectric kapalı ve ısıtmalı iç mekânı ile huzurlu bir yolculuk vadediyor. Alan hissi iç mekândaki aydınlık ile güçlendiriliyor. Dahası, akıllı saklama alanı çözümleri kabin içindeki konfor ve rahatlığı destekliyor.

Araca biner binmez, ön, yan ve arka camlar dışında standart olarak sunulan sunroof olmak üzere geniş cam alanların da katkısıyla aydınlık ve ferah bir iç mekân sizi karşılıyor. Gövde çizgisinin üzerindeki cam, toplam yüzeyin %50’sini temsil ediyor. Bu sadece daha aydınlık ve ferah bir iç mekan sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye hakim rahat bir görüş alanı da sunuyor. CV2 örneğindeki gibi manuel olarak yukarıya çekilerek açılan yan camlar Citroën’in geçmişiyle kurmuş olduğu bir bağı gözler önüne seriyor.

Geniş bir açıya sahip büyük kapılar binmeyi ve inmeyi kolaylaştırıyor. Sadece geniş ve ferah olmasıyla değil Ami – 100% ëlectric sunmuş olduğu fonksiyonellikle de dikkat çekiyor. Yan yana konumlandırılan iki koltuk ile kabin, omuz genişliği, bacak mesafesi ve baş mesafesi açısından her bir yolcuya ihtiyacı olan alan hissini ve hareket alanını sunuyor.

Bu tarz küçük bir otomobilde kızaklı uzunluk ayarlı sürücü koltuğu bir rekor olup sabit ön yolcu koltuğu en uzun bireyi bile rahat ettirecek yaşama alanını sunuyor. Kullanım kolaylığını en üst seviyeye çıkartmak üzere kabin içindeki her bir nokta saklama alanı olarak değerlendiriliyor. Zekice uygulanan depolama çözümleri kabin içindeki yaşamı kolaylaştırıyor. yolcuların ayak bölgesine entegre edilen ve bir valiz alacak büyüklükte olan depolama alanı dışında arka kısımda bir başka bagaj bölmesi daha bulunuyor.

Zekice uygulanan tasarım her noktada kendini gösteriyor. AMI ONE Concept otomobilinden aktarılan simetrik tasarım yaklaşımı yeni olasılıkları beraberinde getiriyor. Örneğin birebir aynı olan sağ ile sol kapı tasarımları buna bir örnek. Arkadan menteşeli sürücü kapısı geriye doğru açılırken kabin içine erişimi kolaylaştırıyor ve yolcu tarafı ise önden menteşeli olup geleneksel yönde açılıyor. Yarım açılan yan camlarda da aynı mantık kullanılıyor.

İç tasarım da malzeme seçimi ve tasarım çizgisi ile dış tasarımı tamamlıyor. AMI ONE Concept otomobilinden aktarılan ve direksiyon kolonunun üzerinde bulunan göstergeler okuması rahat bir yapı sunarken kullanılan özel grafikler günümüz dijital dünyasını ve teknolojisini yansıtıyor. Direksiyonun sağ bölesinde bir akıllı telefon yuvası bulunuyor. Burası ana araç ekranına dönüşürken navigasyon ve müzik gibi fonksiyonlara erişim sağlıyor.

Ami – 100% ëlectric sürücü ve beraberindeki yolculara konforlu ve güven hissi veren diğer araç sürücüleriyle aynı seviyede, yüksek bir oturma pozisyonu sunuyor. Türünün tek örneği olan ve toplu taşıma (otobüs, tramvay, yeraltı) ile iki veya üç tekerlekli (bisiklet, moped veya scooter) diğer bireysel ulaşım araçlarına alternatif olarak tasarlanan Ami, sürücü ve yolcuya; iki veya üç tekerlekli araçların sunduğundan daha fazla koruma ve toplu taşıma araçlarından daha fazla özgürlük ve konfor (akustik konfor, parlaklık) avantajı sağlıyor. Mimarisiyle şehir içi sürüşlerinde üstün sürüş güvenliği sunan Ami, optimize edilmiş ayak izi ile dengeli ve devrilme riski olmadan mükemmel bir hareket özgürlüğü sağlıyor. Kapalı ve ısıtmalı kabini olumsuz hava koşullarında da koruma ve konfor sunuyor.

Kişiselleştirme

Modern bir tasarım ve imaja sahip olan Ami – 100% ëlectric özel kişiselleştirme çözümleriyle kullanıcısına daha özgün bir ulaşım deneyimi yaşatıyor. Yedi farklı versiyon halinde sunulan Ami zengin aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor.

Ami – 100% ëlectric yenilikçi “Kendin Yap” tarzında aksesuarlarla kullanıcısına aracını bizzat kişiselleştirme imkânı sunuyor. Söz konusu fonksiyonel ve dekoratif kit: merkezi bir separatör ağ, kapı cebi ağı, paspas, ön konsolun üstünde saklama bölmesi, el çantası kancası, akıllı telefon klipsi, akıllı telefon ile Ami’ye ait temel verilere ulaşmak için My Citroën uygulamasına bağlı DAT@MI kutusu (bağlantı cihazı) gibi öğeler içeriyor. İç mekânda kullanılan renklerle jantlarda, köşe panel çıkartmaları veya kapı üzerindeki kapsüllerde kullanılan renkler birbirini tamamlıyor. MY AMI GRİ, MY AMI MAVİ, MY AMI TURUNCU ve MY AMI HAKİ olmak üzere dört ana renk bulunuyor. İç mekândaki uygulamalarla dış tasarımdaki öğeleri kombine eden MY AMI POP ve MY AMI VIBE olmak üzere farklı paket ile kişiselleştirme seçenekleri daha da artıyor.

AMI TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk: 2,41 m

Genişlik: 1,39 m (aynalar hariç)

Yükseklik: 1.52 m

Dönüş çapı (duvardan duvara): 7,20 m

Ağırlık (batarya hariç): <425 kg

Ağırlık (batarya dahil): 485 kg

Batarya: 5,5 kWh