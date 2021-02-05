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Ford Otosan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Ford Otosan, 380 global şirketin cinsiyet bazlı-veri raporlama şeffaflığına ve işyerinde fırsat, temsiliyet ve hak eşitliğinin arttırılmasına yönelik performanslarının değerlendirildiği Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün

Ford Otosan olarak, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı bir iş ortamı sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Otomotiv sektörünün kadın istihdam lideri olarak, “İş’te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı, önyargıları kırarak farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF) 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 153 ülke arasında maalesef 130. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından biri olarak bu konuda da sorumluluk üstlenerek ülkemizde “İş’te Eşitlik” için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırmalarından biri olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda tek sanayi şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.”

2016 yılında hayata geçirilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 11 farklı sektörden şirketler, uyguladıkları politikalar, toplumsal katılım, geliştirilen ürünler ve hizmetler gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ettiklerine göre değerlendiriliyor. Endekste şirketlerin uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine ve taahhütlerine imzacı olup olmadığı gibi kriterler de yer alıyor. Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde; kadın çalışanlara yönelik işe alım stratejileri, kadın yönetici oranı, yeni işe alımlardaki kadın çalışanların oranı, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedefleri, ebeveyn izin politikaları ile cinsiyet ayrımcılığına yönelik reklam ve pazarlama içerikleri oluşturulması gibi konularda tam not almayı başardı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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