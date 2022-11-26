Ford Kuga’ya yeni donanım paketi: ST-Line Black Package

CARMEDYA.COM – Ford, Kuga modelinin donanım paketi seçeneklerine siyah renklerle ön plana çıkan ST-Line Black Package’i ekledi.

Yeni donanım paketi kapsamında dış tasarımda; Kuga yazısından ST-Line logosuna, ayna kapağından ön tampon ve spoiler’a kadar siyah detaylar öne çıkarken, 20 inçlik alüminyum alaşım siyah jant kullanılıyor.

ST-Line versiyonunda opsiyonel sunulan teknoloji paketi ST-Line Black Package ile standart hale geliyor. Donanım paketi, Dur& Kalk Özellikli Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Şerit Hizalama, Çarpışma Önleme Yardımcısı, Gece Görüş, Mesafe Uyarı ve Yaya Algılama Özelliği ile Acil Durum Manevra Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi özelliklere sahip.

Bu donanım paketinde ilk defa sunulan 12 yönlü yeni tasarım, AGR sertifikalı sürücü ve ön yolcu koltukları, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra akıllı bagaj kapağı gibi detaylar standart olarak bulunuyor.

Euro NCAP tarafından en yüksek derecelendirme notu olan 5 yıldız ile değerlendirilen Kuga, ST-Line Black Package kapsamında 180 derecelik ön görüş kamerası, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarısı ve Adaptif Hız Kontrol Sistemi gibi gelişmiş uygulamalarla sunuluyor.

Yeni donanım paketi, standart olan Şerit Hizalama Asistanı, Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Geri Görüş Kamerası gibi güvenlik özelliklerini Aktif Park Asistanı, Kapı Kenar Koruması ve Hız Levhası Tanıma Sistemi’ne de sahip.

Ford Kuka ST-Line BlackPackage, 182 PS güç üreten 1,5L EcoBoost Motor ve 8 ileri tam otomatik şanzımanla yola çıkıyor.

Ford Kuga ST-Line Black Package; akik siyah, kurşun gri, manyetik gri, mercan kırmızı ve platin beyaz olmak üzere 5 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.