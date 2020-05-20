Fiat’tan ödeme ertelemeli Egea kampanyası

CARMEDYA.COM – Fiat, mayıs ayı otomobil kampanyalarını duyurdu.

Faiz avantajları ve kredi erteleme seçeneklerinin sunulduğu kampanyada, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla Egea Ailesi’nde 50 bin TL’ye 24 ay boyunca yüzde 0,99 faiz avantajı geçerli oluyor. 3 ay erteleme imkanı da sunulan kredi kapsamında, ilk ödemeler Eylül ayında başlıyor. Egea Sedan modelleri için geçerli olan “otomatik vites hediye” kampanyası da Mayıs ayı boyunca geçerliliğini koruyor. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında, herkesin sağlığı için özveriyle görev yapanları da unutmayan Fiat ayrıca, sağlık çalışanlarına özel yüzde 3 indirim sunuyor.

Covid-19 sürecinde ücretsiz hizmetler devam ediyor

Fiat’ın sunduğu fırsatlarla ilgili detaylı bilgiye evden çıkmadan da sahip olunabiliyor. Yeni Tip Koronavirüs salgını sürecinde tüm bayilerini online ortama taşıyan Fiat, fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla görüntülü görüşme hizmeti veriyor. Öte yandan, satış sonrası hizmetleriyle her daim tüketicinin yanında yer alan marka, pandemi süreci boyunca model yılı gözetmeden, tüm Fiat markalı araçlarda ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay mevcut garanti sürelerini Haziran sonuna kadar uzattığını da duyuran Fiat, bakım sürelerini ise 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnetiyor.