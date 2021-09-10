EVMoji Tasarım Yarışması’nın kazananı açıklandı

CARMEDYA.COM – Dünyanın ilk elektrikli araç emojisinin tasarlanmasını amaçlayan #EVMoji yarışmasına dünyanın dört bir yanından katılımcılar ilgi gösterdi.

Yarışma, 6-16 yaş aralığındaki katılımcı profili ile gelecek kuşak EA sahiplerini sürücü koltuğuna oturttu.

Dünya Elektrikli Araç Günü’nde, 11 yaşındaki Lucía’nın Orta Avrupa’dan gönderdiği tasarımın yarışmayı kazandığı ilan edildi.

Lucia’nın birinci gelen tasarımı, resmi bir EA emojisi geliştirilirken dikkate alınması talebiyle Unicode Konsorsiyumuna sunulacak.

Bugün yaklaşık 10 milyon olan dünya çapında kayıtlı EA sayısının 2030 yılında 145 milyona çıkması tahmin edilirken, Dünya EA Günü ve EVmoji tasarım yarışması, gelecek kuşak EA sürücüleriyle etkileşim kurulmasına ve dünya çapında tanınan bir EA emojisine duyulan ihtiyacın kabul görmesine yardımcı oldu.

EVmoji yarışmasının kazananı Lucía, şu ifadeleri kullandı; “İlk arabamın bir elektrikli araba olmasını çok isterim, çünkü çevreyi önemsediklerini biliyorum. İlk EA emojisinin yaratılmasına yardımcı olmak için bu yarışmaya katılmış olmaktan dolayı çok heyecanlıyım!”

EVmoji tasarım yarışmasının jüri üyeleri arasında Green.TV Medya Kurucusu Ade Thomas, ABB E-mobilite Divizyonu Başkanı Frank Muehlon ve IndyCar ve ABB Formula E sürücüsü Simona de Silvestro yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ade Thomas, “Jüri heyeti, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yaratıcı tasarım arasından Lucía’nın tasarımını seçti ve çocukları gerçek manada sürücü koltuğuna oturttu. Tasarımı, özel bir yetenek ve yaratıcılığı gözler önüne seriyordu ve küçük bir emoji boyutundayken bile adeta “elektrikli araç” diye bağırıyordu. Şimdi ABB ile birlikte, kazanan tasarımı değerlendirilmesi için Unicode Konsorsiyumuna sunacağız.” dedi.

Frank Muehlon ise şunları söyledi; “EVmoji tasarım yarışmasının ve Dünya EA Günü’nün aldığı geri dönüşten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Her iki girişim de her yaş grubundan insanın elektrikli araçlar hakkında daha fazla şey öğrenmesi, gelişmeler hakkında heyecan duyması ve iş birliğine yönelmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor. Gönderilen bu tasarımlara bakılacak olursa, gelecek gerçekten de elektrikli.”