Citroen 2 CV oyun dünyasına geri dönüyor!

CARMEDYA.COM – Playmobil ve Citroen arasındaki ortaklık ile 2 CV modeli, lansmanından 75 yıl sonra ünlü oyuncak üreticisinin ürün yelpazesine geri dönüyor.

Bu yıl Paris’teki Retromobile’de sergilenen efsanevi 2 CV’nin yeni bir versiyonu, devrim niteliğinde bir dizi teknik özellikle Playmobil’den temin edilebiliyor. 302 gr ağırlık ve 284 mm uzunluk ile Citroen 2 CV Playmobil, hayal güçlerini veya çocukluk anılarını harekete geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Erişilebilir ve sağlam tasarımıyla, kırsal kesime yönelik ama şehirde de aynı derecede rahat olacak şekilde tasarlanan 2 CV, renkli ve canlı bir dönemi simgeliyor. Playmobil 2 CV, gök mavisi renginde ve onu tamamlayan aksesuarlarla kendini gösteriyor. Çiftlik hayvanları ve kırsal bölgeyi çağrıştıran süt testileriyle bir çiftçi, rahat bir hippi görünümüyle denizci kıyafeti giymiş bir sürücü ve popüler bir Fransız filminde ünlü bir kurmay çavuş karakterine gönderme yapan bir polis, Citroen 2 CV Playmobil’e eşlik eden karakterleri oluşturuyor. Ayrıca özel çıkartmalarla herkes Citroen 2 CV Playmobil’ini özelleştirebiliyor.

Citroen 2 CV 1948’de doğdu

Citroen 2 CV, ilk kez 1948’de halka tanıtıldı ve uzun soluklu bir maceranın ardından 1990 yılında yollara veda etti. Üretimde olduğu 42 yıl boyunca, 2 CV sürekli gelişti, yaşam tarzına ve teknik değişikliklere uyum sağladı. Ancak orijinal amacı olan; basit, ulaşılabilir ve bakımı kolay bir otomobil olmaktan asla uzaklaşmayarak insanların hayatını kolaylaştırdı.

Son derece karakteristik bir sese sahip küçük hacimli çift silindirli bir motorla çalıştıran 2 CV, ilk olarak 375 cc’lik silindir hacminden 9 HP güç üretirken 60 km/s maksimum hıza ulaşabiliyordu. Zaman içinde gelişimi devam eden 2 CV, son örneklerinde, 602 cc 29 HP’lik motoruyla 115 km/s gibi “rekor” bir maksimum hıza çıkabiliyordu.

42 yıl boyunca sürekli güncellendi

2 CV, üretim tarihi boyunca birçok güncelleme yaşadı. 1957’de brandanın yerine bir bagaj kapağı eklendi. 1964’te arkadan menteşeli ön kapılar yerini doğru yöne açılan ön kapılara bıraktı. 1966’da arka camlar, 1967’de de Ami 6’daki ön konsolu devreye alındı. 1960 yılındaysa, biri önde diğeri arkada olmak üzere iki motora sahip, dört tekerlekten çekişli 2 CV modeli tanıtılarak arazi araçları dünyasına adım attı. Fourgonnette isimli, yük taşıma amaçlı tasarlanan 2 CV versiyonu, 1951’de pazara sunuldu.

2 CV minimalist ama aynı zamanda eğlenceli bir otomobildi. Geçmişini zenginleştiren sınırlı özel modellerin de gösterdiği gibi, o her zaman dönemin otomobili oldu. Turuncu ve beyaz görünümüyle “Spot”, yuvarlak iki tonlu gövdesiyle “Charleston”, 1986 Dünya Kupası’na gönderme yapan mavi-beyaz-kırmızı “Cocorico”, retro görünümüyle “Dolly”, 1983’te Amerika Kupası’nda yarışan aynı isimli yatı desteklemek için denizci görünümüyle “France 3”, James Bond serisi “Yalnız Senin Gözlerin İçin-For Your Eyes Only” filminden ilham alan, siyah kurşun deliği motifleriyle sarı “007”nin her biri özel otomobillerdi. 42 yıl boyunca 5 milyon 114 bin 969 adet üretilen (1 milyon 246 bin 335 adet ticari dahil) 2 CV halkın tüm kesimlerinin kalbini kazanmayı başardı; zengin ve köklü geçmişiyle bir efsane haline geldi. Sempati yayan efsanevi bir araç olarak yıllarca mutluluk kavramını somutlaştırdı ve somutlaştırmaya da devam ediyor.