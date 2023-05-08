Nissan Ariya En İyi 10 İç Mekan ve Kullanıcı Deneyimi listesine seçildi

CARMEDYA.COM – 90 yılı aşkın süredir otomotiv sektörüne analiz sağlayan Wards Auto, Nissan Ariya’yı 2023 En İyi 10 İç Mekan ve Kullanıcı Deneyimi Listesine seçti.

Wards’ın 13 yıldır yayımladığı En İyi 10 İç Mekân ve Kullanıcı Deneyimi listesini belirleyen jüriler araçları, tasarım, konfor, kullanılan malzemeler, bağlantı, kontroller ve değer özelliklerine göre puanlıyor. Ödüle layık görülen araçlarda fiyat sınırı bulunmuyor. Jüriler, kullanıcı deneyimi (UX) açısından, kontrol ve bilgi-eğlence sistemlerinin sezgisel veya kullanımının zor olup olmadığını değerlendiriyor ve araç içinde “sürpriz ve keyif veren” özellikler bulunup bulunmadığına bakıyor.

Wards editörü ve Wards En İyi 10 İç Mekân ve Kullanıcı Deneyimi jürisi Dave Zoia, “Ariya, yeni elektrikli araçların yer aldığı bütün rekabetlerin hepsinde öne çıkıyor. Göz alıcı ve teknoloji yüklü iç tasarımı tüketiciyi yüksek konfor ve akıllı işlevsellikle ödüllendiriyor.” dedi.

2023 Nissan Ariya, Nissan’ın ilk tamamen elektrikli crossover’ı. Araç, mevcut ProPILOT Assist 2.0 gelişmiş sürücü destek teknolojisi, standart kablosuz Apple CarPlay ve Alexa entegrasyonu gibi özellikleriyle, sürüş kapasitesini artıran kusursuz ve amaç odaklı bir teknoloji sunuyor. Ariya’nın iç mekânı, düz, açık bir zemine ve kabinin tasarımına sorunsuz şekilde uyum sağlayan ve kapılara geçiş yapan minimalist bir gösterge paneline sahip.