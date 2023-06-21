Brandverse Awards’ta altın ödülün sahibi 5’inci kez Honda Motosiklet Türkiye oldu

CARMEDYA.COM – Honda Motosiklet Türkiye, Brandverse Awards’ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü motosiklet kategorisinde 5’inci kez altın ödülün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards’ın kazananları Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Dijital reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarındaki en başarılı projeleri ve markaları 2017 yılından beri ödüllendirmeyi sürdüren Social Media Awards Turkey, geçtiğimiz yıl itibari ile Brandverse Awards kapsamında yer almaya başladı.

Brandverse Awards kapsamında; SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde 50 binden fazla sosyal medya marka hesabı, 1 Nisan 2022 – 1 Nisan 2023 süresinde SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi. Bu süreçte markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı verisi değerlendirildi. Araştırma şirketi Deloitte Türkiye’nin de desteklediği çalışmanın sonucunda sosyal medya, deneyim tasarımı, dijital, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi birçok kategoride kazananlar seçildi. Honda Motosiklet Türkiye ise, motosiklet kategorisinde başarılı performansı ile altın ödülü kazandı.

SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde verilen ödüller kapsamında marka başvuruları kabul edilmezken; ödüller, tamamen istatistiksel verilerin ölçümlemesiyle tarafsız bir şekilde sahiplerini buluyor. Tüketicileri ile bağını her geçen yıl güçlendiren Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medyadaki başarısını 5’inci kez altın ödülü kazanarak korumaya devam ediyor.