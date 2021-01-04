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BP Türkiye’de üst düzey atama

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – BP Türkiye’nin ülke başkanlığı pozisyonuna Tümkan Işıltan atandı.

Işıltan; BP’nin Türkiye’deki üst düzey temsilcisi olarak BP stratejilerinin hayata geçmesini sağlacak ve şirketin Türkiye’deki tüm iş kolları adına dış ilişkilerinin yürütülmesini destekleyecek. Işıltan, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.

BP ailesine 2000 yılında finansal analist olarak katılan Işıltan, Türkiye ve Avrupa’da farklı pek çok görev üstlendi.

Sırasıyla; performans müdürlüğü ve finans kontrolörlüğü, Akdeniz Bölgesi konsolidasyon ve raporlama müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi sadakat programları müdürlüğü, strateji direktörlüğü, finans direktörlüğü ve perakende operasyon direktörlüğü görevlerini icra etti.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Işıltan’ın, ABD’nin Boston şehrinde bulunan Suffolk Üniversitesi’nden finans ve satış, pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor. Işıltan evli ve iki çocuk babası.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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