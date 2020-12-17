Borusan Otomotiv Premium’dan aralık kampanyası

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, belirli BMW modellerinde geçerli olmak üzere Aralık ayına özel uzun dönem kiralama fırsatları sunuyor.
Yeni BMW 118i, Yeni BMW X1 sDrive16d ve BMW 320i yıl sonu kiralama avantajlarıyla BMW tutkunlarını bekliyor.
Kampanya kapsamında, Yeni BMW 118i aylık 7.900 TL + KDV, Yeni BMW X1 sDrive16d aylık 9.800 TL + KDV ve BMW 320i aylık 10.000 TL + KDV ‘den başlayan fiyatlarla ve 47 ay/15.000 km seçeneğiyle Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığıyla uzun dönem kiralanabiliyor.
Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.