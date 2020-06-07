Audi tasarım stüdyosuna sanal tur

CARMEDYA.COM – Audi, www.audi.stream sitesi aracılığıyla düzenlediği Insight Audi Design turu ile tarihten bugüne tasarım dünyasını ziyaretçiler ile paylaşıyor.

Ziyaretçilerin PC, tablet veya akıllı telefon ile katılabildiği sanal turda, videolar ve dijital projeler ile Audi tasarımcılarının nasıl çalıştığı, geleceğin tasarım dilinin nasıl oluştuğu, geçmişteki tasarım yaklaşımları gibi birçok konuda bilgi veriliyor.

Bir rehber eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen interaktif sanal turda ziyaretçilerin soruları da cevaplanıyor. Audi’nin otomotiv sektöründe ilk kez 2019 yılında başlattığı sanal fabrika turunun bir parçası olan Insight Audi Design, yaklaşık 20 dakika sürüyor. Ve haftanın belirli günlerinde gerçekleştiriliyor.