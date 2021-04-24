Suzuki’den Swaift Hibrit kampanyası

CARMEDYA.COM – Suzuki’nin Akıllı Hibrit Teknolojisi’ne sahip modeli Swift Hibrit, devreye alınan kampanya koşulları ve kredili ödeme ayrıcalıklarıyla kullanıcılara sunuluyor.
Nisan sonuna kadar geçerli olacak yeni kampanya kapsamında Swift Hibrit alımlarında, avantajlı başlangıç fiyatı ve sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
Otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit’in GL Techno donanım seviyeli versiyonu 208 bin 900 TL’den satışa sunulurken, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor.
Suzuki Swift Hibrit’ler döviz kuru farkından etkilenmeden hemen teslim edilmek üzere Suzuki Yetkili Satıcıları’nda yeni sahiplerini bekliyor.