Audi geri dönüşümü ileriye taşıyor

CARMEDYA.COM – Audi, döngüsel ekonomi stratejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarını, MaterialLoop adı verilen ortak projeyle daha ileri taşıyor.

Günümüzde halen yeni araç üretiminde kullanılan malzemelerin çok az bir bölümü kullanılmış araçlardan geri kazanılarak elde ediliyor. Audi, ömrünü tamamlamış araçlardan alınan ikincil malzemeleri yeni otomobil üretiminde kullanarak bunu değiştirmek istiyor. Bu amaçla MaterialLoop projesini hayata geçirdiklerini belirten Audi CEO’su Markus Duesmann, “Proje, ömrünü tamamlamış araçları verimli bir döngüsel ekonomi konseptiyle işletme konusundaki iddialı vizyonumuzu vurguluyor. Mümkün olduğu kadar çok malzemeyi yüksek kalitede geri kazanmak ve bunları üretimde yeniden kullanmak öncelikli hedefimiz. Bu sayede, değerli birincil malzemeler korunacak ve ürünlerin ekolojik ayak izi azalacak. Aynı zamanda, ikincil malzemelere doğrudan erişim sağlanarak, arz konusunda yaşanan sıkıntıların çözümüne de katkıda bulunabilir. Hammaddelerin çıkarılması gibi bir gereklilik olmayacak.” dedi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, geliştirme araçlarının da dahil olduğu 100 kullanılmış araç, ortak MaterialLoop projesinin bir parçası olarak söküldü. Büyük plastik parçalar gibi tüm yüksek kaliteli ikincil malzemeler geri dönüşüm için ayrıştırıldı. Sökme işleminden sonra aracın kalan gövdesi proje ortağı ilgili şirketler tarafından çelik, alüminyum, plastik ve camdan oluşan malzeme gruplarına ayrıldı. Elde edilen malzemelerin yeni otomobil üretiminde kullanımını test etmek amacıyla Audi, proje ortakları arasında yer alan geri dönüşüm endüstrisi şirketleri, Audi‘nin tedarik zincirinde yer alan şirketler ve akademik kuruluşlarla birlikte geri dönüşüm sürecini tanımladı ve yönlendirdi.

Endüstrideki döngülere verdikleri önem sayesinde, ürünlerinin ve yapıldıkları malzemelerin mümkün olduğu kadar uzun süre kullanılmasına imkan tanıdığını söyleyen Audi Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Başkanı Johanna Klewitz, Audi’nin bu konudaki vizyonunu, gelecekte diğer sektörlerdeki ikincil malzemelere olan bağımlılığı azaltmak olarak açıklıyor. Gelecek nesil Audi araçlarının geri dönüştürülebilme kabiliyetinin geliştirilmesi odak çalışmaların odak noktasını oluşturuyor. Audi’nin döngüsel ekonomi stratejisinin bir parçası olan proje, pratikte döngüsel bir ekonominin nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler de sağlıyor. Audi Döngüsel Ekonomi Uzmanı Dennis Meinen: “Döngüsel ekonomi, temelde kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmakla ilgilidir. Uzun ömürlülük, onarılabilirlik ve aslında ürünlerimizin geri dönüştürülebilirliği odak noktasıdır.” şeklinde açıklıyor.

Geri dönüştürülmüş çelik için yeni bir yaşam: Audi A4 üretimi

Nisan ayı sonuna kadar devam edecek pilot projede Audi, MaterialLoop’tan elde edilen verileri uygulamaya koydu ve artık bazı malzemelerin otomobil üretimine geri beslenmesini sağladı. Projede elde edilen sonuçlardan biri, geri dönüştürülen hurda çeliğin önemli bir bölümünün yeni model üretiminde kullanılabileceği oldu. Yapılan ilk denemede, Audi’nin yüksek kalite standartlarını karşılayan ve en zorlu yapısal bileşenler için kullanılabilen yaklaşık yüzde 12 oranında ikincil MaterialLoop malzemelerinden yapılmış altı çelik rulo üretildi. Audi, bu çelikleri, Ingolstadt pres fabrikasında 15 bin adet Audi A4 modelinin kapı içi parçalarında kullanmayı planlıyor. Proje kapsamında yapılan araştırmalar, geri dönüştürülen çeliğin üretimdeki payının daha da artırılabileceğini ortaya koyuyor.

Audi, proje ortaklarıyla birlikte, gelecekteki modellerin tasarımı ve yapımı için de yeni veriler elde ediyor. Ayıklama teknolojisindeki gelişmelerin ve “döngüsel tasarım”, Audi’nin yeni nesil otomobillerin geri dönüştürülebilirliğini optimize etme çalışmalarında belirleyici rol oynuyor. Bu, malzeme seçimi, bileşimi ve modülerliği söz konusu olduğunda, otomotiv parçalarının ve bileşenlerinin, kullanım ömrü sonunda geri dönüşüm sırasında malzeme türüne göre sıralanabilecekleri şekilde tasarlanması anlamına geliyor. Audi, MaterialLoop projesinin ek bir sonucu olarak, Volkswagen Grubu ile birlikte çalışarak tedarikçiler için, otomotiv üretiminde geri dönüşüm oranını daha da artıracak, plastik parçaların hangi tesislerde tasarlanabileceğini açıklayan bir kılavuz da geliştirdi.

Cam, plastik ve alüminyum geri dönüşümü konusunda deneyimli

Önümüzdeki yıllarda filosundaki geri dönüştürülmüş maddelerin payını istikrarlı bir şekilde artırmak isteyen Audi, Audi Procurement ile teknik olarak mümkün olan ve ekonomik ve ekolojik açıdan mantıklı olan her yerde otomotiv uygulamaları için malzeme döngüleri oluşturma hedefini takip ediyor. Bu amaçla Audi, 2022 baharında kullanılmış otomobil camlarının geri dönüşümü hakkında bilgi toplamaya başladı. Bu pilot projede, tamir edilemeyecek durumdaki araba camları önce küçük parçalara ayrıldı ve daha sonra tasnif edildi. Ortaya çıkan cam granül eritildi ve otomotiv endüstrisi için yeni düz cam haline getirildi ve hali hazırda Q4 e-tron’un üretiminde de kullanılıyor.