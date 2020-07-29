Arka koltuk hava yastığı dünyada ilk kez S-Serisi’nde sunulacak!

CARMEDYA.COM – Eylül ayında dünya lansmanı gerçekleşecek olan Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin ikinci ön gösteriminde güvenlik teknolojilerine ağırlık verildi.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi birçok alanda daha akıllı hale geliyor ve sürüş deneyimi yeni bir seviyeye ulaşıyor. MBUX’un dijital yenilikleri dışında sürüş keyfini artıran ve aynı zamanda sürüşü daha da güvenli hale getiren yenilikler devreye alınıyor. Daha geniş dönüş açısına sahip Arka Aks Yönlendirmesi ve arka hava yastığı gibi güvenlik yenilikleri bunlardan bazıları. Ayrıca yeni bir özellik olarak PRE-SAFE® Impulse Side, olası bir yandan çarpma öncesinde aktif yürüyen aksam E-ACTIVE BODY CONTROL ile aracı yükseltiyor. Sürekli olarak gelişmeye devam eden sürüş destek sistemleri, otonom sürüş yolunda önemli bir adım oluşturmaya devam ediyor. Geliştirilmiş ortam sensörleri sayesinde, örneğin park yardımcıları artık manevra yaparken sürücüyü daha iyi destekleyebiliyor. MBUX’un sezgisel kullanıma entegrasyonu sayesinde görselleştirme tamamen yeni bir boyuta ulaşıyor.

Uzun dingil mesafesine sahip lüks bir limuzin, şehirde kompakt bir araç kadar kullanışlı ve kıvrak olabilir mi? Arka aksta daha geniş dönüş açısına sahip dört tekerlekten yönlendirme varsa, evet!

Hala iç mekanda güvenlik yenilikleri mümkün mü? Yeni S-Serisi örnek ise, evet! Sert bir ön darbe anında arka hava yastığı, ön koltukların sırtlıklarından açılıyor ve arka koltuklardaki iki yolcuya ek bir koruyucu sunuyor.

Aktif yürüyen aksam E-ACTIVE BODY CONTROL sadece konforu değil, aynı zamanda güvenliği de artırabilir mi? Evet, çünkü PRE-SAFE® Impulse Side özelliği sayesinde yeni S-Serisi olası bir yandan çarpma öncesinde karoserin tamamını yükseltiyor. Bu araç içerisindeki tüm yolculara ek güvenlik sağlıyor.

Sürüş destek sistemlerinin daha da gelişmesi mümkün mü? Evet, yeni S-Serisi, Mercedes-Benz’in kazasız sürüş vizyonuna bir adım daha yaklaşıyor. Sürücü, sürüş esnasında çok sayıda yeni veya daha da geliştirilmiş sürüş destek sistemi tarafından destekleniyor. Bu sayede günlük kullanımlarda sürücünün üzerindeki stres azaltılıyor ve sürücü daha rahat ve daha güvenli bir sürüşün keyfini sürebiliyor. İlave günlük sürüş koşullarıyla daha da geliştirilen sürüş destek sistemleri, olası bir tehlike anında yaklaşmakta olan bir çarpışmaya uygun tepki vermek ve ideal koşullarda bunu önlemek için sürücüyü destekliyor. Aktif Park Asistanı ve yeni 3-Boyutlu 360 derecelik kamera, park yerine girme, park yerinden çıkma ve dar alanlardaki manevralarda sürücüyü destekleyerek hayatını kolaylaştırıyor.

Öne çıkan özellikler

Beş çok çekirdekli işlemci, 20’den fazla sensör ve stereo kamerayı kullanan aktif yürüyen aksam E-ACTIVE BODY CONTROL (Opsiyonel) farklı sürüş koşullarında proaktif olarak tepki veriyor; Sürüş programlarına bağlı olarak çok geniş bir aralıkta sürüş davranışları uygulayan 48 Volt beslemeye sahip tamamen aktif bir yürüyen aksam mevcut. Sistemin kontrol üniteleri sürüş koşullarını saniyede 1000 kez analiz ediyor ve yürüyen aksamı ayarlıyor.

E-ACTIVE BODY CONTROL ile her bir tekerlek üzerindeki yay ve amortisör, kuvvetlerini ayrı ayrı düzenliyor ve böylece salınım, esneme ve kaldırma kuvvetleri önleniyor.

ROAD SURFACE SCAN özelliği “Konfor” sürüş programında aracın önündeki yolu kaydetmek için çok amaçlı stereo kamerayı (SMPC) kullanıyor. Sistem, yürüyen aksamı yol dalgalarında karoser hareketlerini en az seviyeye indirecek şekilde ayarlıyor.

“Viraj” sürüş modunda, araç aktif olarak viraja doğru yatıyor. Virajda yatma fonksiyonu ve konforlu yürüyen aksam ayarı sayesinde benzersiz bir sürüş konforu oluşuyor. Böylece hassas bir mideye sahip yolcular kendini daha da rahat hissediyor.

E-ACTIVE BODY CONTROL olası bir yandan çarpma durumunda yeni bir PRE-SAFE fonksiyonu etkinleştiriyor.

Arka Aks Yönlendirmesi (Opsiyonel) sayesinde S-Serisi, kompakt bir otomobil kadar kıvrak ve kullanışlı bir yapı sunuyor. Arka aks direksiyon açısı 10 dereceye kadar çıkabiliyor ve kentsel alanlarda üstün manevra kabiliyeti ve çeviklik sağlıyor. Ayrıca yürüyen aksam daha yüksek hızlarda sanal bir dingil mesafesi uzamasından yararlanıyor:

Arka akstaki daha geniş dönüş açısına sahip dört tekerlekten yönlendirme özelliği sayesinde S-Serisi’nin dönüş çapı 2 metreye kadar azalıyor. Uzun dingil mesafesine sahip S-Serisi böylece sadece 11 metrelik dönüş çapıyla üstün manevra kabiliyeti sunuyor.

Arka Aks Yönlendirmesi ve daha kısa turlu direksiyon sisteminin bir arada kullanılmasıyla üstün manevra kabiliyeti ve kıvraklık elde ediliyor.

Direksiyon sistemi ve fren sisteminin entegre kontrolü sayesinde özellikle dinamik sürüş koşullarında daha hassas ve kontrollü bir sürüş sunuluyor.

Müşteriler, bu özel donanımda, 10 dereceye veya 4,5 dereceye kadar Arka Aks Yönlendirmesi’nden birini seçebiliyor.

Yeni S-Serisi kaza güvenliği noktasında da yeni standartlar belirliyor

Mercedes-Benz, PRE-SAFE® Impulse Side ile kaza öncesindeki önlemleri artırıyor. Olası bir yandan çarpma durumunda sistem aktif yürüyen aksam E-ACTIVE BODY CONTROL üzerinden saliseler içinde karoseri kaldırıyor. Böylece gelen darbenin etkisi çok daha dayanıklı ve sağlam olan aracın alt kısmına yönlendiriliyor.

Yolcu güvenliği noktasında 2019’da tanıtılan Deneysel Güvenlik Aracı (ESF)’ndan birçok yenilik uyarlandı; Yeni arka hava yastığı (Opsiyonel), arka koltuklardaki iki yolcu için dünyanın ilk ön hava yastığını kullanıma sunuyor. Silindirik boru şeklindeki tasarım tamamen yeni. Hava yastığı bu yenilikçi yapı sayesinde hafifçe açılıyor ve arkadaki yolcuların önden çarpışmalarda baş ve boyun bölgesindeki stres seviyelerini önemli ölçüde azaltıyor. Yeni aydınlatmalı tasarımla emniyet kemeri kilidi daha kolay bulunabiliyor ve böylece tokayı kemere takmak kolaylaşıyor.

MBUX iç asistanı bir kamera üzerinden ön yolcu koltuğundaki çocuk oto koltuğunu tespit edebiliyor. Sürücü aracı harekete geçirmeden önce ekranda çocuk oto koltuğu için bir emniyet kemeri uyarısı beliriyor.

Yeni orta hava yastığı (Ülkelere göre değişiklik gösterecek) olası bir yandan çarpışma anında sürücü ve ön yolcu koltukları arasında açılıyor ve sürücü ve yolcunun birbirine temasının önlüyor.

Sürüş destek paketinin en güncel nesli

Aktif Kör Nokta Asistanı: Araçtan inme uyarı özelliği artık sürücü veya ön yolcu henüz elini kapıya uzatırken tehlike uyarısında bulunuyor. MBUX iç mekan asistanı, el araç kapı koluna yaklaştığında bunu algılıyor.

Yan aynadaki kırmızı bir uyarı üçgeni ve aktif ortam aydınlatması ile görsel uyarı gerçekleşiyor.

Aktif Direksiyon Asistanı: Bu özellik sürücüye acil bir koridor oluşturmasında yardımcı oluyor ve diğer sürücüleri de bir koridor oluşturmaya teşvik ediyor.

Geliştirilmiş ortam sensörleri ve MBUX ile entegrasyon sayesinde park sistemleri artık manevra yaparken sürücüyü daha da iyi destekleyebiliyor.

Aktif Park Asistanı: Geliştirilmiş ortam sensörleri: Ön ve arkada artırılmış performans ile 12 ultrasonik sensör.

Yeni geliştirilen, anlaşılabilir ve basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, MBUX’a entegrasyon, daha konforlu dokunmatik kullanım.

Trafikteki diğer paydaşlar ve nesnelerin konumları güvenilir ve hassas bir şekilde belirlenebiliyor.

Geri sürüşlerde acil fren fonksiyonu

İsteğe bağlı Arka Aks Yönlendirmesi’nin entegrasyonu, yörünge planlaması.

Park Paketi ile 360 derecelik kamera

Kapsamı genişletilmiş çevresel sensörler: Dört ilave kamera (ön, arka, yan aynalar). Böylece daha fazla park yeri algılanabiliyor veya önerilebiliyor. Yeni bir özellik olarak çizgilerle belirlenmiş (Araçlarla değil) park yerleri de otomatik park için kullanılabiliyor. Dört adet bağımsız kameranın görüntüsünden aracın çevresinin 3-Boyutlu görüntüsü oluşturuluyor. Elde edilen görüntü dinamik görüntüleme açılarıyla orta ekranda gösteriliyor. Üç boyutlu görüntü, sanal kamera görüntüsü olarak aracın etrafında sezgisel olarak döndürülebiliyor ve hatta yakınlaştırma özelliği bile sunuyor.

Genişletilmiş yan görünüm: Yakındaki engellerin (Kaldırım, garaj duvarı vb.) etrafında manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Park Asistanı etkin olduğunda sistem ileri veya geri manevra esnasında yayaları algılayarak otomatik olarak fren yapıyor. Otomatik park UNECE R79’un gereklerini yerine getiriyor ve araç çevresinde çarpışmayı önlüyor.

Gerçek zamanlı olarak hesaplanan araç modeli: Araç durumunu gösteriyor (Örneğin sinyal, fren), Görüş kısıtlamasını gösteriyor (Örneğin açık kapı veya katlı ayna)