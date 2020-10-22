Yeni i20’ye performans dokunuşu: Hyundai i20 N

CARMEDYA.COM – Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma özelliğiyle dikkat çeken Hyundai i20 N, üst düzey performans donanımlar ve agresif bir karakterle geliyor.

Hyundai’nin motor sporlarında elde ettiği deneyimlerle hazırladığı özel otomobil, hızlı karakterini de i20 WRC ralli otomobilinden alıyor. Markanın hot hatch modeli i20 N, diğer kardeşleri gibi İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında Türk işçisinin emeğiyle üretilecek.

Hyundai i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki (WRC) minimum ağırlık ile aynı değere sahip. Böylelikle, aracın doğrudan motorsporlarından geldiği anlaşılırken aynı zamanda önümüzdeki yıl üretilmesi beklenen Yeni i20 WRC’ye de ışık tutmuş oluyor.

Agresif tasarım

Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motoruyla beraber yüksek performans deneyimine olanak sağlıyor ve ayrıca oldukça güçlü bir görünüm sunuyor. Modelin dış tasarımı, Hyundai’nin Sensuous Sportiness tasarım kimliğiyle birleştirilerek yüksek performanslı bir tema altında sunuluyor.

Güncel i20’den 10 mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı bir formda sunuluyor. Ön tarafta turbo motor için daha geniş bir hava girişine sahip bir tampon dikkat çekerken, N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış pislerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış. Kırmızı şeritlere sahip tampon altı spoyler de modelin performans odaklı tasarımını pekiştiriyor. Bu kırmızı renk, genişliğini vurgulayarak önce yeni tasarımlı marşpiyele ve oradan da arkaya doğru uzanıyor.

Arkada ise yine WRC’den esinlenilmiş bir tavan spoyleri bulunuyor. Bu aerodinamik parça, sportif görünümün yanı sıra yere basma kuvvetini de artırıyor ve böylece eğlenceli bir sürüş imkanı sunuyor. Yüksek hızlarda dengeyi korumaya yardımcı olan bu parçayı, tampon altındaki difüzör takip ediyor. Üçgen arka sis lambasına sahip arka tampon, motorsporlarında görmeye alıştığımız ışık temasını yansıtıyor. Buna ek olarak, araçta kullanılan tek egzoz çıkışı da motorun yüksek performans potansiyelini perçinlemiş oluyor.

Diğer i20 modellerindeki gibi ön LED farlar i20 N’de de yer alırken, karartılmış arka stoplar da adeta siyah bir elmasa benziyor. Gri mat renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar, 215/ 40 R18 HN-Pirelli P Zero Hyundai N lastikler ve N markalı fren kaliperleriyle de sporcu kimlik tamamlanıyor.

i20 N, Hyundai N modellerine özel “Performans Mavisi” ve iki tonlu bir tarz için “Phantom Black” tavan dahil olmak üzere altı farklı renkle geliyor. Kullanılan kırmızı renkler ise Hyundai’nin motor sporları DNA’sını daha da vurguluyor.

Yüksek performans

Hyundai i20 N, spesifik olarak nubuk N logolu koltuklara sahip. Güncel modelden farklı olarak üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve N pedal takımıyla üretilen aracın tamamen siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam aydınlatması kullanılmış. Dijital gösterge ve AVN dokunmatik ekran özelliğine sahip araçta üçlü LED anlık takip sistemi de var. Bu ekranda yağ ve motor sıcaklığı haricinde vites değişim zamanını gösteren uyarı ışığı da var.

204 beygirlik 1.6 litre turbo motor

Yüksek performanslı bir turbo motorla desteklenen otomobilde Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor kullanılıyor. Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla sunulan araç, maksimum olarak 204 beygir güç üretiyor. 275 Nm tork değeri sunan motor kullanılan i20 N, i20 WRC Coupe ile aynı ağırlıkta yani tam 1190 kg’da. Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6.7 saniyede tamamlarken aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.

Normal yol koşulunda veya yarış pistlerinde daha etkili bir kalkış için özel bir sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil, daha düşük devirlerde dahi daha fazla tork ve güç sağlıyor.

i20 N, maksimum torkunu da 1750 ile 4500 devirleri arasında tutuyor ve 5500 ile 6000 arasında da maksimum güce ulaşıyor. Bu devir aralığı, orta ve yüksek hızlarda hızlanmayı iyileştiriyor ve çeşitli sürüş koşullarında yüksek performans sağlıyor. Ayrıca, ön tekerleklere gelen güç aktarımını kontrol etmek için torsiyon dişli tip Mekanik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (m LSD) de kullanılıyor. Bu eklenti ile daha sportif ve daha çevik bir sürüş için optimum çekiş sağlanıyor ve özellikle virajlarda tutuş maksimum sevieyelere ulaşıyor.

Turbo motorlarda soğutma sistemi ve intercooler son derece önemlidir. Bu sebeple Hyundai N mühendisleri araçta özel bir turbo sistemi kullanmış. N intercooler ve su sirkülasyonu ile soğutulan turbo motor, 350 bar’lık yüksek basınçlı enjeksiyon rayıyla da daha hızlı yanma ve daha verimli bir karışım sağlıyor.

Hyundai i20 N’de daha fazla sportif sürüş keyfi deneyimi için N Grin kontrol sistemi de var. Araç, beş farklı sürüş modu ile kullanıcısına yüksek seviyede kişiselleştirme sunuyor: Normal, Eco, Sport, N ve N Custom. Sürüş modları, motorun, Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), egzoz sesini ve direksiyonun tepkilerini ayarlıyor.

N Custom modunda sürüş için gerekli olan parametreleri sürücü istediği gibi kendi ayarlayabiliyor. Daha sportif sürüş keyfi için Elektronik Denge Kontrolü (ESC) üç aşamada kullanılabiliyor (açık, spor ve tamamen kapalı).

Özel bir şasi ve yürüyen aksam

Hyundai mühendisleri, yol tutuşu için güncel i20’nin şasisini, süspansiyonunu, frenlerini ve direksiyonunu baştan sona modifiye ederek i20 N için adeta özel olarak yeniden üretmiş.

N için geliştirilmiş özel şasi, her yolda ve her türlü hava koşulunda daha sorunsuz yol tutuşu sunabiliyor. Pist performansı için 12 farklı noktadan güçlendirilen bu şasi, bazı yerlerde ek dirseklere ve bağlantı parçalarına sahip.

Süspansiyon da, güçlendirilmiş ön kulelere ve ayarlanmış geometriye sahip mafsallara sahip. Bu, daha iyi çekiş için artırılmış kamber ve tekerlek için beş sabitleme noktası anlamına geliyor. Günlük hayatta daha fazla maksimum sürüş keyfi için de yeni bir viraj denge çubuğu, yeni helezon yayları ve sert amortisörler tercih edilmiş. Mevcut 5 kapılı i20 modellerinden 40 mm daha büyük bir ön diske sahip i20 N, olması gerektiği gibi daha etkili bir fren performansı sunuyor. Hyundai i20 N, 12.0 gibi azaltılmış direksiyon oranı ve elektronik motor destekli hidrolik direksiyon sistemi (C-MDPS) sayesinde de oldukça güvenli ve aynı zamanda hassas bir sürüş var.

Hyundai i20 N, 2021 yılının ilk çeyreğinde İzmit’te üretime başlayacak ve akabinde satışa sunulacak.