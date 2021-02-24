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“Yeni genelge ile oto servisleri rahat nefes alacak!”

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz günlerde SEDDK’nın 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6’ıncı maddesinin uygulanmasına ilişkin yayınladığı genelge üzerine TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı şunları söyledi; “Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli servisler için can suyu olacaktır. TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’a, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’a, TSB Başkanı Atilla Benli’ye, TOBB SEİK Başkanı ve TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem’e, bu süreçte tüm emeği geçenlere teşekkürü borç biliriz.”

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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