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Skoda kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl sokaklara çıkan Skoda İyilik Araçları, tam kapanma uygulanan bu dönemde de sokak hayvanlarını unutmadı.

17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması döneminde Skoda İyilik Araçları, sokak hayvanları için mama dağıtmaya devam ediyor.

İnsanları sokaklardan uzak tutarak salgının yayılma hızını düşürmeyi hedefleyen bu uygulamada İyilik Araçları, mahalle araları, sahil şeridi, ilçe merkezlerini dolaşarak gördükleri sokak hayvanlarını besliyor.

Aynı zamanda mahalle sakinleri tarafından semtlerinde bulunan sahipsiz hayvanları bildirmeleri halinde, ŠKODA İyilik Araçları en kısa sürede ulaşarak bu hayvanların da beslenmelerini sağlıyor.

”İyilik Araçları” projesiyle korona virüs salgınına ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını bir kez daha gösteren ŠKODA, ”Gündem ve Kriz Yönetimi” kategorisinde yer alan ”İyilik Araçları” projesiyle Felis Ödülü’ne de layık görülmüştü.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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