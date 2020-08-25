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Seat’tan Ibiza için bakım kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Seat, 5 yaş ve üzeri Ibiza modellerinde, Zubizu kullanıcılarına özel servis kampanyası başlattı.

Tüm Seat Yetkili Servislerinde geçerli olan bu kampanyada periyodik bakım işlemi 695 TL tavsiye edilen fiyatla sunuluyor.

5 yaş ve üzeri Ibiza modellerini kapsayan kampanya, 695 TL tavsiye edilen fiyatıyla Zubizu üyesi araç sahiplerine özel tüm periyodik bakım işlemlerinde geçerli.

01 Ağustos-31 Aralık 2020 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm Seat Yetkili Servislerinde başlayan bu kampanya sayesinde, Seat sahipleri Yağ Filtresi, Polen Filtresi, Karter Tapası, Hava Filtresi değişimlerini içeren periyodik bakım işlemlerinde yüzde 30’a varan; işçilik ve motor yağında ise yüzde 20’ye varan tavsiye edilen indirimlerden faydalanabiliyorlar.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye markanın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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