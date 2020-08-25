Seat’tan Ibiza için bakım kampanyası

CARMEDYA.COM – Seat, 5 yaş ve üzeri Ibiza modellerinde, Zubizu kullanıcılarına özel servis kampanyası başlattı.

Tüm Seat Yetkili Servislerinde geçerli olan bu kampanyada periyodik bakım işlemi 695 TL tavsiye edilen fiyatla sunuluyor.

5 yaş ve üzeri Ibiza modellerini kapsayan kampanya, 695 TL tavsiye edilen fiyatıyla Zubizu üyesi araç sahiplerine özel tüm periyodik bakım işlemlerinde geçerli.

01 Ağustos-31 Aralık 2020 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm Seat Yetkili Servislerinde başlayan bu kampanya sayesinde, Seat sahipleri Yağ Filtresi, Polen Filtresi, Karter Tapası, Hava Filtresi değişimlerini içeren periyodik bakım işlemlerinde yüzde 30’a varan; işçilik ve motor yağında ise yüzde 20’ye varan tavsiye edilen indirimlerden faydalanabiliyorlar.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye markanın web sitesinden ulaşabilirsiniz.