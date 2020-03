MOOV by Garenta İzmir’de

CARMEDYA.COM – Araç kiralama markası Garenta’nın 2018 yılının Eylül ayında hayata geçirdiği MOOV by Garenta, İstanbul’dan sonra İzmir’de de hizmet vermeye başladı.

MOOV by Garenta’nın 700 araçla başladığı yolculuk bugün 1700 araçla devam ediyor.

Yeni nesil araç kiralama modelini İzmir halkı ile buluşturmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “MOOV by Garenta Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı dakikalık araç kiralama hizmeti. Avrupa’nın birçok ülkesinde yerel yönetimler paylaşımlı araçları destekliyor. Özel otopark alanları sunuyor, vatandaşlarını paylaşımlı araç kullanmaları konusunda teşvik ediyor ve sektör temsilcileriyle özel anlaşmalar yapıyor. MOOV by Garenta olarak biz de İstanbul’dan sonra ilk durak olarak İzmir’deyiz. Umarım, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gösterdiği vizyonu diğer şehirlerimiz de gösterir ve biz de MOOV by Garenta’yı tüm Türkiye’de yaygınlaştırabiliriz” şeklinde konuştu.

Emre Ayyıldız / Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü

Paylaşımlı araçların şehir içi ulaşıma değer kattığını belirten Ayyıldız, “1 paylaşımlı aracın trafiğe katılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Bu da şehir içi trafiğine bir anlamda çözüm sunmak demek. Ayrıca dakikalık araç kiralama, kullanıcılar için çok pratik bir ulaşım olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar dilediği noktadan kiralamayı başlatıp, dilediği süre sonunda ve hizmet bölgesi içerisindeki istediği yerde kiralamasını sonlandırabiliyor. MOOV by Garenta’da 15 dakikası 9,5TL’den başlayan fiyatlarla, üstelik her 15 dakikaya 5km’lik yakıt ve sigorta dahil olarak kiralama yapabiliyorsunuz. Bu da hizmeti oldukça cazip kılıyor” dedi.

Kullanıcılardan aldıkları geri dönüşlerle hizmetini sürekli geliştiren MOOV by Garenta, ilk etapta saatlik olan araç kiralama hizmetini 15’er dakikalık periyotlar halinde uygulamaya başlamıştı.

MOOV by Garenta, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle İzmir’deki tüm İzelman otoparklarını ücretsiz olarak müşterilerine sunuyor.