Mercedes-Benz’den ekim kampanyası

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in ekim ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında ekim ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245 bin TL krediye 12 aya kadar yüzde 0,99 faiz oranı sunuluyor. C-Serisi’nin Estate olarak adlandırılan station versiyonlarındaysa bu aya özel olarak 305 bin TL krediye 12 ay, yüzd 0,69 faizli kredi fırsatları sunuluyor. CLA ve Yeni GLA için ise 275 bin TL için 36 ay, yüzde 1,39 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise ekim ayında 305 bin TL, 36 ay, yüzde 1,39 faizli kredi imkanı mevcut. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, 405 bin TL’ye 36 aya kadar yüzde 1,39 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 48 ay, yüzde 1,45 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Vito’ya sahibi olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 1,09 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 0,79 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, yüzde 0 faiz oranı ve 60 bin TL kredi imkanıyla ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.