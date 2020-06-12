Makyajlı Jaguar XE Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar’ın makyajlanan sedan modeli XE, Jaguar Online Rezervasyon Platformu’nda ve seçili Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı.

Jaguar XE, güncellenen dış tasarımıyla markanın spor modeli F-TYPE’dan esinlenen tasarım dokunuşlarıyla sportif görünümünü kuvvetlendirdi. Jaguar XE makyajla birlikte aerodinamiği kuvvetlendirmek için daha geniş bir ön panjura sahip olurken, yatay ‘J’ harfi şeklindeki LED gündüz farlarıyla geniş ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta ise yeni tampon ve yeni LED stoplar dikkat çekiyor. Modeli daha da sportif bir karaktere büründüren R-Dynamic tasarım paketinde ise uçak kanatlarından esinlenerek, özel olarak işlenmiş yüzeyler, siyah renkli arka difüzör ve yeni jant seçenekleri sunuluyor. İç kısımda, özel dikişli spor koltuklar, Satin Chrome vites değiştirme kulakçıkları ve R-Dynamic sırt amblemleri ile sportif etki pekişiyor.

Teknoloji

Sürücülere iç mekanda pek çok değişiklik sunan otomobilde, Jaguar’ın iki kişilik spor otomobili F-TYPE’da kullanılan SportShift’in yanı sıra, JaguarDrive Control butonu sunulan özellikler arasında yer alıyor. Yeni direksiyon simidi ve gösterge panelinde Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli modeli I-PACE’den izler taşıyan XE, aynı zamanda en akıllı bağlantı sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi de modelde standart olarak sunuluyor. Segmentinde ilk defa sunulan ClearSight dikiz aynası, sürücünün arkadaki yolu engelsiz bir şekilde görmesini sağlarken, güvenliği ve konforu daha yüksek bir seviyeye taşıyor. Jaguar XE’nin arkasında yer alan geniş açılı kamera ile görüntü tek bir hareketle dikiz aynası içinde yer alan yüksek çözünürlüklü ekrana yansıtılabiliyor.

Performansa alüminyum etkisi

Jaguar XE’nin hafif alüminyum gövde yapısı otomobilin yol tutuşu, güvenliği ve verimliliğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Alüminyum, gövdenin yüzde 75’ini oluşturuyor ve dinamik yol tutuş ile performansı birleştiriyor. Tüm Jaguar XE modellerinde standart olan Dinamik Mod, daha hızlı vites değiştirme, daha keskin gaz tepkisi ve artırılmış direksiyon ağırlığı ile otomobilin sportif karakterini güçlendiriyor. Sürücüler, isteğe bağlı Configurable Dynamics sistemi sayesinde sürüş deneyimini daha kolay şekillendirebiliyor. Bu özellik, aracın motor, şanzıman ve direksiyon tepkilerinin Konfor veya Dinamik ayar seçimi yapılarak kişiselleştirilebilmesini sağlıyor.

Dört tekerlekten çekiş ve dizel motor

Makyajlanan XE’nin segmentinde öne çıkmasını sağlayan dört tekerlekten çekiş sistemi, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisi ile tüm hava koşullarında performansı ve çekişi artırırken, modelin arkadan itişli bir otomobilin sürüş keyfini de korumasını sağlıyor. Otomobil, 2.0 litrelik 180 BG ve 430 Nm tork üreten Ingenium dizel motoruyla ülkemizde sunuluyor. Ingenium dizel motor fabrika verilerine göre; ortalama 100 kilometrede 5.2 litrelik yakıt tüketimine sahip.

Makyajlı Jaguar XE, Jaguar Online Rezervasyon Platformu; onlinesatis.jaguar-turkiye.com/ adresi üzerinden incelenerek, rezerve edilebiliyor.