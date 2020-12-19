LeasePlan’dan EsnekPlan hizmeti

CARMEDYA.COM – LeasePlan, kısa dönemli kiralama yapmaya olanak sağlayan yeni hizmeti EsnekPlan’ı hayata geçirdi.

LeasePlan Türkiye tarafından her ölçekten işletmenin dönemsel ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için sunulan EsnekPlan, 1 aydan başlayan ve bunun katları olarak belirlenen sürelerde operasyonel kiralama hizmetine olanak sağlıyor.

EsnekPlan hizmetiyle LeasePlan Türkiye’nin geniş araç havuzu içerisinden ihtiyacına en uygun segmentteki aracı seçen şirketler, sabit bir kira bedeliyle aylık kiralama yapabiliyor. Minimum 1 ay kiralama süresi ile başlayan bu hizmette firmaların ihtiyacı sona erdiğinde ise herhangi bir erken iade bedeli ödemeden iade işlemi gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Esneklik ve anlık değişebilen ihtiyaçların arttığı günümüz şartlarında EsnekPlan ürünümüzü, işletmelerin ihtiyaçlarını hızlıca çözebileceği ve dilediği zaman ekstra bir bedelle karşılaşmadan kiralama hizmetini sona erdirebileceği bir çözüm olarak sunuyoruz. Operasyonel kiralama alanındaki 50 yılı aşkın tecrübemizle tasarladığımız EsnekPlan; yol yardım, ikame araç, lastik, muayene, hasar yönetimi, vergi yönetimi gibi birçok operasyonel hizmeti aylık kiralamanın rahatlığı ile sunuyor işletmelere. LeasePlan Türkiye olarak dijitalleşen ve özellikle yaşadığımız salgın döneminde ihtiyaçları yeniden şekillenen dünyaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.